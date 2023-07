Sin duda, la segunda generación del marcapasos más pequeño del mundo e inalámbrico, Micra AV, tiene mayores beneficios que su precursor, el Micra VR, y uno convencional. Y es que, en primer lugar, este dispositivo no requiere de una cirugía para implantar. En segundo lugar, el Micra AV reduce riesgos de infección, disminuye la incomodidad de movimiento y mejora la calidad de vida del paciente, según el doctor José Marcial Suárez, electrofisiólogo y cardiólogo del Centro Médico Menonita.

Con la forma de una cápsula de vitaminas, el dispositivo Micra AV se introduce por catéter a través de la vena femoral, por la ingle, y se implanta directamente al corazón para estimular los latidos mediante impulsos eléctricos. “Micra AV tiene unos algoritmos diferentes [al Micra VR] que provee la oportunidad de sincronizar la cámara atrial con la cámara ventricular”, dijo el doctor Marcial Suárez.

Además, se diferencia de un marcapasos convencional, porque no requiere una incisión para instalar un equipo completo con cables que recorren las venas y un generador que se coloca debajo de la piel. Esta operación tradicional, incluso, corre mayor riesgo de infección en el área donde se implanta la batería o, con el tiempo, se pueden fracturar los cables que conectan el generador al tejido muscular del corazón.

“El Micra simplemente es una píldora funcionando como marcapasos para el corazón. Como es un modo de implante, no hay infección quirúrgica, no hay complicaciones a largo plazo relacionado con los cables para pacientes que hacen ejercicio o hacen mucho movimiento. Tiene hasta beneficios psicológicos porque, contrario al marcapasos tradicional, el Micra no se puede ver, así que no hay un estigma estético”, elaboró.

El dispositivo busca tratar la bradicardia, una condición que provoca una frecuencia cardíaca lenta, por debajo de 60 latidos por minuto, que puede causar síntomas como desmayos, mareos o dolor de pecho. Algunas condiciones que pueden predisponer la bradicardia, según identificó el electrofisiólogo, son diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria y problemas crónicos renales.

Esta condición predomina en personas de edad avanzada, porque el sistema de conducción cardíaca, que lleva los impulsos eléctricos, sufre degeneración con el tiempo y resulta en falta de producción de latidos. Sin embargo, advirtió que la bradicardia le puede ocurrir a “cualquier persona a cualquier edad”, pues hay jóvenes que pueden tener un infarto en el tejido del miocardio, de la célula cardíaca que incluye el sistema de conducción, que puede crear cicatriz y, consecuentemente, causar que se tronchen los impulsos y provocar bradicardias agudas.

¿Quiénes pueden recibir el Micra AV?

El proceso de solicitar un marcapasos, elaboró el doctor, empieza a nivel de sala de emergencias o depende si la primera exploración médica diagnostique bradicardia o bloqueo auriculoventricular, otra condición común relacionada a enfermedades de corazón y cuyo tratamiento conlleva un marcapasos. “Hay pacientes que aguantan su pulso lento para trabajar todo a nivel de oficina, pero hay otros que llegan fatal y es a nivel de hospital que se corre”, precisó.

El doctor Marcial Suárez realizó las primeras implantaciones del Micra VR y AV en Puerto Rico y Latinoamérica, en 2019 y 2020, respectivamente. Además, entrenó al cirujano cardiotorácico Elizardo Ramos Cruz, también del Centro Médico Menonita, a realizar este procedimiento. Aunque el doctor reconoció que la operación se expandió a otros hospitales, recalcó que, en Menonita Cayey, tienen la experiencia más robusta, por ser pioneros en la intervención médica.

Larga vida y riesgos mínimos del marcapasos Micra AV

El marcapasos Micra AV tiene una batería que dura entre ocho a trece años, y podría extenderse hasta quince, explicó el doctor Marcial Suárez. “Los estudios han demostrado que un corazón normal puede acoplarse hasta tres Micra. El marcapasos se encubre con el tejido del corazón, así que se convierte parte del órgano con el tiempo”, amplió.

Por ser un procedimiento cardiovascular, los riesgos de implantar un marcapasos Micra o convencional son similares, aunque el doctor estimó que el riesgo del procedimiento de implantar el Micra AV es “menos del tres por ciento”. Las posibles complicaciones se relacionan con asuntos cardiovasculares o con el acceso a la vena femoral, por lo que se asegura que no haya sangrado, hematoma, incomodidad ni dolor. Además, insistió que, a pesar de este margen mínimo, la diferencia entre ambos es que, a largo plazo, los beneficios con el Micra aumentan, mientras que los riesgos disminuyen.

“La calidad de vida de los pacientes a quienes se les implanta un Micra es superior a quienes tienen un marcapasos convencional, porque la presencia del dispositivo no se siente y el paciente, a veces, hasta puede olvidarse de que tiene un marcapasos”, reafirmó el doctor Marcial Suárez.

Para más información sobre este y otros de los procedimientos que se ofrecen en el Centro Médico Menonita, puede visitar su página web https://www.sistemamenonita.com/hospital-cayey o comunicarse al 787-535-1001.