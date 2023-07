La Asociación Americana del Corazón (AHA, en inglés) agregó el sueño a los pasos esenciales para proteger la salud cardiovascular. Las métricas, que eran siete desde el 2010, identifican los comportamientos y factores de salud específicos que impulsan una salud cardíaca y cerebral óptima. En 2022, estas métricas fueron ajustadas de siete a ocho pasos para agregar los hábitos de sueños saludables como un factor esencial que redunda en una salud cardiovascular ideal.

El doctor Jorge Leavitt Caraballo, cardiólogo clínico del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, confirmó que las métricas más recientes de la AHA indican que se necesitan entre siete a nueve horas de sueño diarias para lograr un descanso adecuado y evitar el riesgo de condiciones cardiovasculares. Según el especialista, reducir las horas de sueño aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como hipertensión, diabetes, depresión, ansiedad, incluso, enfermedad isquémica del corazón, arritmia cardíaca y fallo congestivo cardíaco.

“Se ha visto que estas enfermedades están asociadas a los pacientes que tienen problemas o disturbios del sueño. De igual forma, la apnea del sueño, que afecta no por la cantidad de horas de sueño, sino también por la calidad”, especificó.

El médico explicó que la condición de apnea del sueño hace que el paciente tenga un problema en la vía aérea que no le permite respirar de manera adecuada y los niveles de oxígeno en la sangre se reducen, lo que causa una situación de estrés en el cuerpo. “Además de convertirse en pacientes cardiovasculares, muchos de estos pacientes se ven en depresión y ansiedad por los cambios que tienen en su diario vivir. Están cansados todo el tiempo, se quedan dormidos, no tienen energía, quieren dormir y ser funcionales por el día, pero, no pueden, por el cansancio crónico que les causa la apnea”, detalló. Sin embargo, el cardiólogo aseveró que una vez se identifica la condición y se trata con el uso de la máquina, una gran mayoría de los pacientes mejora significativamente su presión alta y el estado de cansancio crónico.

Por el contrario, Levitt informó que no atender este tipo de trastornos del sueño lleva al paciente a que manifieste hipertensión, desarrolle arritmia cardíaca y se le haga más difícil tratar y controlar con medicamentos la condición cardíaca, porque no se está corrigiendo el problema original. Según la AHA, varios estudios de investigación en las últimas dos décadas indican que más del 80 % de todos los eventos cardiovasculares pueden prevenirse con un estilo de vida saludable y el manejo de los factores de riesgo cardiovascular. No obstante, las cardiopatías son la causa principal de mortalidad en Estados Unidos y en todo el mundo. La actualización de estadísticas de la AHA sobre enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares del 2022 indican que solo uno de cada cuatro adultos diagnosticados informó haber alcanzado la actividad física y el ejercicio recomendado.

Sin embargo, varias investigaciones de la organización confirman que las personas que tienen una buena higiene de sueño son más saludables y manejan factores de salud como el peso, la presión arterial o el riesgo de diabetes tipo 2 de manera más eficaz.

Para mejorar las horas y la calidad de sueño, y, por consiguiente, proteger la salud del corazón y el cerebro, el doctor Levitt recomendó hacer ajustes el estilo de vida con una dieta sana y balanceada, actividad física cardiovascular, reducir el consumo de cafeína, no utilizar estimulantes o bebidas energizantes, evitar el cigarrillo y la exposición a nicotina, y crear una rutina saludable para dormir. Mientras, los ocho esenciales para el corazón y el cerebro de la AHA añaden controlar la presión arterial y mantener niveles saludables de colesterol y lípidos, niveles saludables de azúcar en la sangre y un peso saludable.

“Siempre les digo a mis pacientes que, cuando sientan que los síntomas afectan su diario vivir, incluyendo las funciones en el trabajo y personal, se levantan cansados, se sientan ansiosos, en estado depresivo o perciben que la presión arterial está elevándose y no se controla fácilmente, tienen que acudir al médico. Usualmente, van a notar cambios en el estado emocional y funcional, en la presión arterial, palpitaciones o el cansancio extremo”, destacó.

De acuerdo con la AHA, en cualquier etapa de la vida, puedes considerar la idea de mantener una salud cardiovascular óptima como una meta positiva que alcanzar. Comienza por identificar si tus patrones de sueño son adecuados, si no, establece horarios y sigue las recomendaciones, lograrás un sistema inmune más fuerte, mejorarás el estado de ánimo y la energía, ayudarás a mejorar la función cerebral (incluyendo el estado de alerta, memoria, toma de decisiones, enfoque, razonamiento y resolución de problemas). Asimismo, podrás minimizar el riesgo de enfermedades crónicas. ¡Regala salud a tu corazón, protege tus horas de sueño!

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.