Las fiestas quedaron atrás y hoy es el momento perfecto para invertir en ti. Da el paso hacia una carrera con futuro y grandes oportunidades laborales estudiando en el Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión (CCAT).

En el CCAT puedes prepararte en áreas creativas para producción de contenido y de alta demanda como ingeniería de sonido, cinematografía, fotografía digital y de producciones para medios digitales y pódcast, entre otros, en el Grado Asociado en Producción de Televisión. Son programas diseñados para que desarrolles tu talento con las destrezas que exige la industria actual.

Aprende de profesionales activos en la industria, en estudios y laboratorios equipados con tecnología de vanguardia, dentro de un ambiente dinámico que estimula la creatividad y el crecimiento profesional.

PUBLICIDAD

El próximo curso comienza en enero y tienes hasta el 30 de enero para matricularte.

Su equipo de admisiones está listo para orientarte y acompañarte en todo el proceso. Además, ofrece asistencia económica, incluyendo beca Pell, Rehabilitación Vocacional y beneficios para Veteranos.

El CCAT tiene dos localizaciones, en Bayamón, Calle Dr. Veve # 51 en la Plaza de Recreo y su Centro de Extensión en la avenida Gautier Benítez en Caguas.

Los horarios de clases diurnas son de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., tanto en Caguas como en Bayamón. Para atender la demanda de personas que trabajan durante el día, el CCAT da clases nocturnas en Bayamón, de lunes a jueves, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.