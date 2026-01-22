EDP University cuenta con una sólida trayectoria académica y ahora te brinda la oportunidad de impulsar tu carrera con certificados técnicos diseñados para integrarte a la industria de la salud.

Conoce su oferta, para adentrarte con rapidez en el mercado laboral:

Estética Integral:

(49 créditos)

Prepara al alumno con los conocimientos educativos en los tratamientos faciales y corporales, permitiéndole desarrollar sus destrezas utilizando técnicas, equipo, productos orgánicos y convencionales. Integra la depilación y el embellecimiento de las manos y los pies con un componente holístico.

El egresado estará preparado para poder insertarse en el campo laboral de la estética profesional.

(Disponible en Hato Rey, San Sebastián y Manatí)

Geriátrico con énfasis en el Manejo de Condiciones de Salud Mental:

(26 créditos)

Prepara al estudiante para desempeñarse en tareas básicas sobre el cuidado de adultos mayores con trastornos mentales, que incluyen higiene, alimentación, medicación, ambulación, recreación, prevención de caídas y accidentes y descanso, proveyendo el bienestar físico, mental y espiritual del paciente y su familia.

(Disponible en las seis unidades académicas)

Masaje Clínico Integral:

(47 créditos)

Cuenta con un enfoque a nivel clínico para poder trabajar con diversas patologías y desarrollar planes de tratamiento según las necesidades del cliente.

(Disponible en Hato Rey y Humacao)

Técnico Quirúrgico:

(41 créditos)

Incluye experiencias en el área de la asepsia quirúrgica, suministros estériles, instrumentación quirúrgica, cirugía y especialidades y un enfoque en cirugía estética y sus cuidados posoperatorios.

(Disponible en Manatí y Caguas)

EDP University tiene unidades académicas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao, Villalba y Caguas. Las clases comienzan en marzo. Hay ayudas económicas disponibles, si cualificas.

Para recibir orientación detallada, escribe al WhatsApp 787-593-1375 (https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1 ) o accede a edpuniversity.edu. SABER ES PODER