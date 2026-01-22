En la UPR, “somos tu Universidad”
Es el espacio donde se forman profesionales comprometidos con la excelencia
Elegir una carrera es decidir el rumbo de tu vida. Elegir la Universidad de Puerto Rico (UPR) es apostar por la excelencia académica, el prestigio y un futuro con oportunidades reales.
La UPR es la institución que, por generaciones, ha marcado el estándar de la educación superior en el país.
Como el primer centro docente y la universidad con la oferta académica más amplia, la UPR ha formado, por más de un siglo, a profesionales que hoy se destacan en la ciencia, la ingeniería, la salud, la agricultura, la educación, el arte y la innovación.
Su reconocimiento se sostiene en la calidad de su facultad, la solidez de sus programas y una tradición de investigación que impulsa el conocimiento y el desarrollo.
Ante un mundo cada vez más competitivo que demanda preparación rigurosa, la UPR responde con programas de alto nivel, experiencias prácticas y conexiones reales con industrias locales e internacionales. Aquí, la educación no se queda en la teoría: se transforma en destrezas, liderazgo y experiencias profesionales.
La UPR es una experiencia universitaria completa que integra cultura, deporte, arte, investigación y desarrollo del liderazgo.
La UPR se describe como “tu Universidad y la mejor opción para tu futuro”. Solicita ahora en https://admisiones.upr.edu/
