San Juan - La inteligencia artificial, los algoritmos y la desinformación ya forman parte activa de los procesos políticos y electorales en Puerto Rico y el mundo. Ante este escenario, académicos, periodistas, juristas y especialistas en comunicación se reunirán a partir de hoy 23 al 26 de febrero en el ciclo interuniversitario “Comunicación política en la era de la Inteligencia Artificial: perspectivas nacionales e internacionales”, el primero en la isla dedicado de forma integral a este tema.

El ciclo reunirá a figuras destacadas del ámbito académico, periodístico, legal y político, con el objetivo de analizar cómo el uso de inteligencia artificial está transformando la comunicación pública, influyendo en la opinión ciudadana y planteando nuevos retos éticos, legales y democráticos.

Entre los participantes se destacan el investigador Federico Subervi Vélez, referente en los estudios de comunicación política en Puerto Rico; el académico mexicano Martín Echeverría, especialista en desinformación y erosión democrática; la senadora y académica Ada Álvarez Conde; y la periodista Sandra Rodríguez Cotto, reconocida por su trabajo investigativo sobre poder y transparencia.

“La inteligencia artificial ya no es una herramienta neutral. Está influyendo en cómo se producen, distribuyen y consumen los mensajes políticos, y eso tiene consecuencias directas para la democracia”, señaló el doctor Federico Subervi Vélez, uno de los organizadores del evento, quien subrayan la urgencia de crear espacios de análisis crítico y diálogo interdisciplinario sobre este fenómeno.

La programación incluye conferencias magistrales, foros públicos y paneles especializados que abordarán temas como la desinformación automatizada, los deepfakes, el rol de los influencers políticos, el periodismo bajo presión algorítmica, y los desafíos legales del uso de IA en campañas electorales y propaganda gubernamental.

Como parte de los eventos abiertos al público, el lunes 23 de febrero se celebró un foro en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, enfocado en los aspectos legales y éticos de la inteligencia artificial en la comunicación política. Asimismo, el martes 24 de febrero, la Librería Norberto en Plaza Las Américas será sede de un conversatorio con autores de libros recientes sobre comunicación política, democracia y medios.

El ciclo también contará con sesiones académicas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, la Universidad del Sagrado Corazón, la Universidad Interamericana y la Universidad de Puerto Rico en Humacao, con la participación de expertos de Puerto Rico, México, España, República Dominicana y Estados Unidos.

Las actividades están dirigidas a periodistas, abogados, estudiantes, profesores, profesionales de la comunicación, funcionarios públicos y al público general, interesados en comprender cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el ejercicio del poder, la comunicación pública y la calidad de la democracia.

El registro es gratuito. Para más información, detalles de programación y acceso a las transmisiones, pueden comunicarse a comunicacionpolitica@gmail.com, y seguir las actualizaciones a través de las plataforma oficial del evento en Facebook: https://bit.ly/4amhot4