En un contexto de transformaciones constantes en la tecnología, la economía y las dinámicas profesionales, la educación superior enfrenta el reto de evolucionar al mismo ritmo que la sociedad.

La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) responde a este desafío con una oferta académica de vanguardia que integra flexibilidad, innovación y excelencia, orientada a formar profesionales capaces de integrarse, liderar y transformar el mercado laboral.

La UAGM ha desarrollado un ecosistema académico diverso que abarca desde carreras cortas y certificados técnicos hasta grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados de alta especialización. Este enfoque integral permite atender a estudiantes en distintas etapas de su vida académica y profesional, ofreciendo rutas claras para el desarrollo personal, la movilidad social y el emprendimiento.

PUBLICIDAD

Entre sus alternativas más ágiles se destacan las carreras cortas en áreas de alta demanda como Profesional de Uñas, Cosmetología-Especialista en Belleza, Pet Grooming con Entrenamiento Canino, Ciberseguridad, Electricidad y Energía Renovable y Mixología y Barismo, entre otras. Estas propuestas reflejan una visión académica dinámica, alineada con las tendencias actuales y con las necesidades reales del mercado laboral.

Más allá de los certificados técnicos, la universidad ofrece grados asociados en campos como Tecnología Dental, Investigación Forense, Entrenamiento Deportivo, Diseño de Modas, Interpretación de Lenguaje de Señas y Ciencias de Aviación en Tecnología de Piloto Profesional, fortaleciendo la preparación académica con un marcado enfoque práctico y ocupacional.

La oferta académica se amplía con bachilleratos y maestrías en áreas estratégicas como Negocios, Turismo y Emprendimiento; Ciencias de la Salud, Educación, Comunicaciones, Ciencias y Tecnología, así como Diseño, Arquitectura e Ingeniería, programas diseñados para responder a los retos profesionales contemporáneos y a las demandas de la economía del conocimiento.

Asimismo, como parte de su evolución institucional, la UAGM ha incorporado doctorados en Medicina Veterinaria, Medicina Dental y Terapia Física. Estos programas consolidan el compromiso de la universidad con la formación de profesionales altamente especializados y con un impacto directo en la salud, el bienestar y el desarrollo del país.

A este ecosistema académico se integra el Programa AHORA, una iniciativa creada para ofrecer mayor flexibilidad y acceso a la educación superior mediante modalidades adaptadas a las realidades actuales de estudiantes adultos y profesionales. AHORA facilita la continuación de estudios con estructuras académicas ágiles, horarios convenientes y un enfoque centrado en la experiencia del estudiante.

Respaldada por acreditaciones, un cuerpo docente cualificado, infraestructura tecnológica avanzada, servicios de apoyo y ayudas económicas, la UAGM es la alternativa para quienes desean prepararse para las oportunidades del futuro.

¡Solicita tu admisión hoy! Para más información, comunícate al 787-764-2495 o accede a uagm.edu.