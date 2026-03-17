Para miles de trabajadores, la llegada de nuevas tecnologías ha posicionado a las carreras cortas como fuentes rentables de ingreso sostenible a corto, mediano y largo plazo. Aunque en el pasado, estas se asociaban a carreras de potencial económico variado, hoy la gama se ha expandido para incluir un sinfín de opciones que satisfacen los nuevos criterios de salud, bienestar y equilibrio que busca una fuerza laboral emergente.

Por su naturaleza, las carreras cortas comprenden oficios cuyos programas de educación superior tienen una duración de uno a tres años, de manera que permiten una rápida inserción laboral. Estas se enfocan en fomentar el desarrollo de habilidades prácticas en carreras de alta empleabilidad sin depender de un grado universitario tradicional para ejercerlas.

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Para Brenda Irizarry, fundadora del International Coaching Institute (ICI, por sus siglas) de Puerto Rico, entidad encargada de certificar a entrenadores o coaches profesionales en línea, las alternativas en el mercado de carreras cortas son ilimitadas e invitan a la creatividad en el quehacer empresarial. Esto, indicó, puede invitar a la generación de carreras acomodadas a la personalidad, a los objetivos personales y económicos, y al estilo de vida de cada persona, de manera que puedan evaluar las opciones más atractivas y cuáles tienen salida real en Puerto Rico.

A continuación, desglosamos algunas carreras conforme a las prioridades más comunes para la nueva generación de trabajadores.

1. Si no te gusta la oficina

Según Irizarry, las tendencias indican que la gente “está buscando bienestar en el empleo y más autonomía”, procurando carreras flexibles que les permitan trabajar desde el hogar o desde el exterior sin riesgo de sufrir consecuencias mayores. Para la instructora y psicóloga industrial, la mentoría profesional en línea ha sido una alternativa viable tanto para ella misma como para las más de 800 personas en más de ocho países que ha capacitado a través del ICI.

Asimismo, cualquier profesión en línea, cuyos servicios puedan ser exportados a través de la capacitación profesional en áreas como mercadeo, bienestar, salud, lifestyle, gobernanza, tecnología o empresarismo, permite la ejecución de tareas sin necesidad de una oficina.

2. Si quieres dinero rápido

Para hacer dinero, las carreras cortas son más rentables que nunca porque abordan una multiplicidad de enfoques y disciplinas a lo largo de cada mercado. Para Irizarry, el coaching le ha permitido cursar su grado doctoral en psicología generando seis cifras al año, aspecto que reconoce como una “gran bendición” que ha podido sostener por vía de la acreditación de la International Coaching Federation (ICF, por sus siglas en inglés) y una robusta ética de trabajo. Por lo que, la psicóloga sugirió procurar áreas de empleo que precisen de certificaciones profesionales y luego evaluar cómo monetizar esa disciplina a través de la mentoría profesional.

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3. Si quieres quedarte en Puerto Rico

Para quien busque quedarse en Puerto Rico, la flexibilidad que brindan las carreras cortas permite desarrollar planes de negocio ajustados al deseo de permanecer en la isla. Estos planes podrían girar en torno a las carreras dirigidas al bienestar o wellness, las cuales” se tornaron más comunes como consecuencia de la pandemia del COVID-19”, aseguró Irizarry. A estos efectos, este cambio de paradigmas, de cara a tiempos de crisis, abrió la posibilidad de dirigir esfuerzos hacia el ayudar a otras personas a sostener otros estilos de vida más saludables.

4. Si quieres emigrar después

Si quieres emigrar, varias de las carreras dirigidas al marketing permiten un ejercicio totalmente digitalizado y enfocado en ayudar a otros empresarios y dueños de negocios a vender sus productos. El adoptar esta carrera podría visibilizar a comerciantes pequeños en necesidad de un empuje para optimizar sus ventas y arrojar mayor atención a sus tiendas, productos o servicios. Todo esto se puede lograr desde cualquier ubicación y auguró “mucha demanda porque todo el mundo quiere emprender”, sostuvo Irizarry. Añadió que existen varias certificaciones profesionales a estos efectos.

5. Si eres creativo

Las opciones para los creativos también pueden sobrellevar multitudes de disciplinas, potencial de clientela y proyectos. Para una mirada más centrada en la conexión y el desarrollo de relaciones con clientes, las certificaciones profesionales en el ámbito de negocios son vastas. Sin embargo, desde el aspecto técnico, las instituciones acreditadoras de mentoría pueden ayudar a artistas, creadores y creativos a desarrollar la metodología necesaria para consolidar un plan sostenible y lucrativo de negocios.

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6. Si eres práctico y no quieres estudiar de más

Existen otra gran variedad de carreras que no precisan de grandes inversiones para emprender y que, además, disponen de certificaciones cortas, rentables y de alta demanda para quienes no desean estudiar demasiado para su ejercicio. Entre ellas, se destaca la técnica en electricidad la cual capacita a profesionales para trabajos domésticos, comerciales o industriales. También está la mecánica automotriz, la refrigeración de aires acondicionados y la instalación de paneles solares. Estos campos permiten el trabajo propio y el desenvolvimiento de carreras en crecimiento como la energía renovable.

7. Si quieres emprender de inmediato

Para quien ansía abrir su negocio propio en relativamente poco tiempo y con una inversión inicial moderada, existe un sinnúmero de carreras desde la barbería, la gastronomía o repostería, el diseño gráfico y el trabajo técnico de reparación de dispositivos electrónicos. Estas carreras abren la posibilidad del trabajo por cuenta propia, el trabajo por encargo, la posibilidad del trabajo freelance o con un horario determinado por el empresario y todas cuentan con alta demanda por los consumidores.

8. Si eres geek

Si te gusta la tecnología y la computación, la programación o el desarrollo web son campos muy rentables que permiten trabajar con gran flexibilidad en el horario y la ubicación del empleo. Estas carreras, además, están en alta demanda debido a la constante transformación de todas las industrias a plataformas web en cada área y departamento. Además del diseño, otros campos relacionados como el servicio al cliente, la ciberseguridad, el soporte técnico o de redes informáticas, el desarrollo de videojuegos, entre otros, pueden alinearse con las personas que se identifican con esta categoría.

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9. Si eres aventurero o dinámico

Si eres aventurero o dinámico y necesitas comunicación, conexión y desenvolverte en una ambiente con personas, puedes considerar carreras en turismo, agencias de viaje, deportes o actividades físicas, planificación de eventos y producción audiovisual. Estos trabajos pueden proporcionar movimientos al aire libre, contacto con la naturaleza, posibles viajes y colaboraciones internacionales y la posibilidad de emprender de forma independiente con flexibilidad en el horario.

10. Si eres sociable o extrovertido

Para el sociable o extrovertido, la interacción social y el dinamismo forman una parte esencial del desempeño diario de labores. Estas personas podrían encontrar la satisfacción en carreras como el marketing digital, la venta y gestión comercial, la planificación de eventos y las relaciones públicas. Estas carreras habilitan la creatividad, el trabajo social, la persuasión y la comunicación, así como el networking o conexión con personas de distintas carreras y trasfondos de vida.

Por último, para Irizarry, se debe “buscar lo más relevante de acuerdo con las necesidades de las personas y hacer el match entre tus habilidades y lo que está allá afuera”, subrayó la mentora recalcando la necesidad de “ser genuino” para alcanzar el éxito en cualquiera de estas gestas profesionales.

﻿La autora es periodista colaboradora de Suplementos.