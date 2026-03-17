El interés de abrirse paso en el mundo laboral de una manera más rápida o de crear su propia empresa, se han convertido en elementos de peso que impulsan a una persona a estudiar carreras cortas.

Esto se debe a la escasez de talento en todos los renglones que ha promovido en muchas compañías ajustar sus descripciones en algunos puestos de trabajo para cubrir la necesidad de servicios con empleados que tengan certificaciones o cursos técnicos en áreas de mayor demanda.

Sin embargo, aquellos que eligen formaciones académicas en electricidad, incluyendo energía renovable, así como plomería, refrigeración, ciberseguridad y diseño gráfico, entre otras, pueden aspirar a una mejor paga.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Nahomi Rodríguez Cruz, vicepresidenta de la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos (SHRM-PR), capítulo de Puerto Rico, “actualmente, hay una escasez de talento en todos los ámbitos, ya sea porque [los trabajadores] se fueron de Puerto Rico o que [las personas] no estén estudiando carreras largas”.

“Las carreras cortas han tomado auge porque la gente quiere insertarse en el ámbito laboral mucho más rápido. También el asunto manual es más demandado porque no todo el mundo tiene esas competencias”, manifestó la también directora de personal en una compañía de seguros en la isla.

Según la experta, la demanda en carreras cortas abarca, “electricidad y todo lo que tiene que ver con energía solar”.

Igualmente, los cursos de pet grooming es otra carrera en “alta demanda”, especialmente, para aquellos que prefieran trabajar por cuenta propia.

“Puerto Rico cambió significativamente en este pensamiento de ser empleado de carrera a tener su propio negocio, después de la Ley 7 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal del 2009). Ahí se empezó a fomentar el empresarismo”, resaltó.

Asimismo, apuntó a que, “las carreras largas son más costosas y no todo el mundo tiene el tiempo ni el dinero para estudiarlas”.

“En ese sentido, están tomando más auge esas carreras particulares. Incluso, en las empresas se está viendo la necesidad de este tipo de profesionales también, dado a que hay muchas otras cosas que se pueden hacer por tecnología”, sostuvo.

Otros puestos de mayor necesidad son los relacionados a la industria de la salud, específicamente, “terapia física, terapia del habla; cuidado del envejeciente y técnico de farmacia”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, “no puedo decir que son las mejores pagadas, pero sí hay una necesidad grande en Puerto Rico”.

Entonces, ¿cuáles son las carreras cortas bien remuneradas?

Según la experta en Recursos Humanos, las carreras de mayor demanda y paga en la isla son “electricidad, técnico de refrigeración, ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con técnico de computadora”.

Esto, ya sea para crear una empresa o trabajar en alguna compañía “porque la tecnología está en todos lados”.

“Yo trabajo mucho e interactúo con compañías de placas solares y, esos electricistas pueden sacar su licencia de ayudante para instalar equipos. Hay mucha demanda y están bien pagados por el asunto de la competencia”, acotó.

“Cuando quiero gente con experiencia, hay que sacarlo de otro lugar y, para poder traerlo a mi compañía tengo que pagar más. Igual pasó con la llegada de LUMA que, muchas compañías que requerían electricistas tuvieron que subir esos salarios para poder competir porque la empresa empezó a pagar bien”, confesó.

En tanto, dijo que otra de las formaciones con buena paga es la mecánica de generadores eléctricos.

“Toda esa parte de mantenimiento y bien técnica de electricidad, así como plomería y técnicos de refrigeración están bien remunerados y, no solamente para montar un negocio, sino que dentro de las empresas también se necesitan para mantenimiento de sus instalaciones”, manifestó.

Asimismo, mencionó que el diseño gráfico también “tiene mucha demanda”.

“Si buscamos cubrir una posición de mercadeo, por ejemplo, y el talento tiene un curso de Canva o de diseño gráfico, es un plus porque quizás me ahorro contratar un recurso externo”, apuntó.

PUBLICIDAD

“Puede tener bachillerato, pero, a veces, estamos mirando más los valores agregados que trae la persona. Todo lo que tenga que ver con tecnología, diseño gráfico, ciberseguridad, manejo de datos, es bien importante”, destacó.

De otra parte, aclaró la importancia de un bachillerato. No obstante, aseguró que esto se puede combinar con carreras cortas y habilidades de poder que “agregan valor a las empresas”.

“Puerto Rico y el mundo están cambiando. Muchas personas necesitan insertarse en el ambiente laboral de manera rápida”, insistió.

“No debemos descartar candidatos o profesiones. Eso, simplemente, es una combinación de las necesidades, las carreras cortas y los power skills que traen las personas que agregan valor”, señaló.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.