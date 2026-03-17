EDP University cuenta con una sólida trayectoria académica y ahora te brinda la oportunidad de impulsar tu carrera con certificados técnicos diseñados para integrarte a la industria de la salud. Conoce su oferta, para adentrarte con rapidez en el mercado laboral:

Estética Integral: (49 créditos), prepara a los alumnos con los conocimientos educativos en los tratamientos faciales y corporales, permitiéndoles desarrollar sus destrezas utilizando técnicas, equipo, productos orgánicos y convencionales. Integra la depilación y el embellecimiento de las manos y los pies con un componente holístico. El egresado estará preparado para insertarse en el campo laboral de la estética profesional. (Disponible en Hato Rey, San Sebastián y Manatí)

(49 créditos), prepara a los alumnos con los conocimientos educativos en los tratamientos faciales y corporales, permitiéndoles desarrollar sus destrezas utilizando técnicas, equipo, productos orgánicos y convencionales. Integra la depilación y el embellecimiento de las manos y los pies con un componente holístico. El egresado estará preparado para insertarse en el campo laboral de la estética profesional. (Disponible en Hato Rey, San Sebastián y Manatí) Geriátrico con énfasis en el Manejo de Condiciones de Salud Mental: (26 créditos), prepara al estudiante para desempeñarse en tareas básicas del cuidado de adultos mayores con trastornos mentales, que incluyen higiene, alimentación, medicación, ambulación, recreación, prevención de caídas y accidentes y descanso, proveyendo el bienestar físico, mental y espiritual del paciente y su familia. (Disponible en las seis unidades académicas)

(26 créditos), prepara al estudiante para desempeñarse en tareas básicas del cuidado de adultos mayores con trastornos mentales, que incluyen higiene, alimentación, medicación, ambulación, recreación, prevención de caídas y accidentes y descanso, proveyendo el bienestar físico, mental y espiritual del paciente y su familia. (Disponible en las seis unidades académicas) Masaje Clínico Integral: (47 créditos), cuenta con un enfoque a nivel clínico para trabajar con diversas patologías y desarrollar planes de tratamiento acorde las necesidades del cliente. (Disponible en Hato Rey y Humacao)

(47 créditos), cuenta con un enfoque a nivel clínico para trabajar con diversas patologías y desarrollar planes de tratamiento acorde las necesidades del cliente. (Disponible en Hato Rey y Humacao) Técnico Quirúrgico: (41 créditos), incluye experiencias en el área de la asepsia quirúrgica, suministros estériles, instrumentación quirúrgica, cirugía y especialidades y un enfoque en cirugía estética y sus cuidados postoperatorios. (Disponible en Manatí y Caguas)

EDP University tiene unidades académicas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao, Villalba y Caguas. Las clases inician el lunes, 4 de mayo.

Para información, escribe al WhatsApp 787′-593-1375 https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1 o edpuniversity.edu. SABER ES PODER