EDP University amplía su oferta técnica
Está diseñada para responder a la demanda del mercado laboral
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EDP University cuenta con una sólida trayectoria académica y ahora te brinda la oportunidad de impulsar tu carrera con certificados técnicos diseñados para integrarte a la industria de la salud. Conoce su oferta, para adentrarte con rapidez en el mercado laboral:
- Estética Integral: (49 créditos), prepara a los alumnos con los conocimientos educativos en los tratamientos faciales y corporales, permitiéndoles desarrollar sus destrezas utilizando técnicas, equipo, productos orgánicos y convencionales. Integra la depilación y el embellecimiento de las manos y los pies con un componente holístico. El egresado estará preparado para insertarse en el campo laboral de la estética profesional. (Disponible en Hato Rey, San Sebastián y Manatí)
- Geriátrico con énfasis en el Manejo de Condiciones de Salud Mental: (26 créditos), prepara al estudiante para desempeñarse en tareas básicas del cuidado de adultos mayores con trastornos mentales, que incluyen higiene, alimentación, medicación, ambulación, recreación, prevención de caídas y accidentes y descanso, proveyendo el bienestar físico, mental y espiritual del paciente y su familia. (Disponible en las seis unidades académicas)
- Masaje Clínico Integral: (47 créditos), cuenta con un enfoque a nivel clínico para trabajar con diversas patologías y desarrollar planes de tratamiento acorde las necesidades del cliente. (Disponible en Hato Rey y Humacao)
- Técnico Quirúrgico: (41 créditos), incluye experiencias en el área de la asepsia quirúrgica, suministros estériles, instrumentación quirúrgica, cirugía y especialidades y un enfoque en cirugía estética y sus cuidados postoperatorios. (Disponible en Manatí y Caguas)
EDP University tiene unidades académicas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao, Villalba y Caguas. Las clases inician el lunes, 4 de mayo.
Para información, escribe al WhatsApp 787′-593-1375 https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1 o edpuniversity.edu. SABER ES PODER
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.