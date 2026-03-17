Kishany Rodríguez Acosta decidió cambiar sus estudios en enfermería, por una carrera que le motivara a levantarse todos los días para crear y conectar con la gente.

Así descubrió su pasión por la repostería, tras recibir el apoyo de su progenitora quien elevó su interés de prepararse académicamente para desarrollar los talentos que demostró desde niña.

Por eso, se matriculó en varios talleres especializados en el arte de hornear y, mientras perfeccionaba sus técnicas, se atrevió a establecer una empresa a través de las redes sociales, la cual llamó Balloons, Cakes & more by Kishany R., en 2021.

A sus 27 años, la microempresaria y recién graduada de ICPR Junior College, donde completó un curso de Repostería y Panadería Comercial, compartió su experiencia de haber optado por una carrera corta.

PUBLICIDAD

“Empecé estudiando enfermería, pero no era lo que me apasionaba. No me veía en ese campo. Siempre me ha gustado conectar con las personas, hablar mucho y, también soy creativa; me gusta mucho dibujar y pintar”, relató la joven oriunda de Manatí.

“Entonces, como también me gustan los postres, comencé tomando talleres en diferentes casas de repostería y me fue gustando. El primer taller fue de decoración en globos y después me empezó a interesar también la repostería [que fue cuando empecé a tomar talleres en 2021]”, recordó sobre su vivencia con el primer curso que tomó en Arecibo.

Así las cosas, mientras fue creando su negocio por internet, “le daba muestras a mis familiares y conocidos”.

“Mucha gente piensa que un diploma no te hace profesional, pero no es solo el diploma, sino el tener más conocimiento. No lo sé todo y al decidir estudiar pues, aprendí muchísimas cosas y a perfeccionar mis técnicas”, confesó.

En tanto, para enero de 2025, comenzó sus estudios en la institución que la vio graduarse como repostera y panadera comercial, luego de completar el curso de un año de duración.

De hecho, al poco tiempo de haber iniciado sus clases, Kishany recibió un diagnóstico de cáncer de tiroides. Sin embargo, su situación de salud no le impidió llegar a la meta, tanto en el tratamiento como en su sueño académico.

“En enero de 2025, me diagnosticaron cáncer de tiroides. Al principio pensé que no iba a poder estudiar, pero pude recuperarme luego de dos meses y volver a retomar todo. Mientras estuve en recuperación, me mantuve haciendo trabajos para reponer el material que había perdido por la situación de salud”, contó.

PUBLICIDAD

Hoy día, agradece a sus profesores y al personal administrativo que le apoyaron en el proceso.

“Tuve una profesora bien dinámica que buscaba la manera de integrarnos unos con otros; desarrollar el trabajo en equipo que es algo que debemos aplicar en el día a día en cualquier trabajo”, sostuvo.

“Fue una experiencia bien bonita. Muchas recetas que, a veces uno cree que son bizcochos, galletas y ya, pero va más allá de eso. Uno aprende a conocer otras culturas, otros sabores, a desarrollar el paladar con la oportunidad de crear”, afirmó.

Igualmente, aseguró que, más adelante, le interesaría tomar otro curso corto en esa institución pues considera que, “tienen muy buenos profesores y son pro estudiantes”.

Sobre su empresa, destacó que se especializa en la confección de bizcochos para toda ocasión, entre estos, baby shower, cumpleaños, quinceañeros, bodas, eventos corporativos y más”.

Asimismo, resaltó que la mayor parte de sus clientes están en Barceloneta, Manatí, Arecibo y San Juan, entre otros pueblos.

“Me gusta ver la reacción de mis clientes cuando les entrego los trabajos. Es algo bien bonito el poder, de alguna manera, conectar con esa persona. La gente piensa que es solo un bizcocho y ya. Pero realmente hay algo más allá y, es el empeño que uno le pone, la pasión y el amor con el que hago mis trabajos. Es algo que me destaca hoy día”, dijo.

Una de sus metas, reveló, es contar con un local para vender sus postres pues, hasta ahora, trabaja desde su casa.

PUBLICIDAD

“Mi sueño es tener mi lugarcito para crear cosas nuevas y para conectar también directamente con el cliente. Esa experiencia de servicio al cliente es algo que me apasiona. Yo siempre digo que, uno mismo es su propia competencia y, por eso, debes tratar de ser el mejor en lo que haces”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.