¡Estamos de celebración! Bajo el lema “Juntos hacia una profesión sostenible”, nos preparamos para una jornada de aprendizaje y confraternización durante nuestra Convención Anual 2025. Esta edición promete ser una de las más completas, con un calendario educativo sólido y un programa social de primer nivel.

Las actividades comenzaron el 25 de agosto con una serie de webinars sobre temas de interés para la profesión, los cuales se extendieron hasta hoy, 27 de agosto. A partir del jueves 28 de agosto nos reuniremos presencialmente en El Conquistador Resort en Fajardo, donde iniciaremos con una jornada de seminarios durante el día, seguida por una animada Noche de Carnaval, con música en vivo a cargo de Julio César Sanabria.

El viernes 29 de agosto continuaremos con sesiones educativas en la mañana. En la noche, disfrutaremos de la espectacular Noche de Luces y Esplendor, con las presentaciones de Los Guardiola y el contagioso ritmo de Grupo Manía, para una velada inolvidable.

El evento cumbre de la Convención será el sábado 30 de agosto, con la celebración de nuestra Asamblea Anual, donde se discuten muchos asuntos importantes del Colegio y de nuestra profesión. Les exhorto a todos los colegiados a asistir y participar activamente. En la Asamblea compartiré con ustedes mi Informe Anual, con un resumen de los logros alcanzados y los avances en la implementación de nuestro Plan Estratégico. Ese día también culminará el proceso de votación para elegir a la Junta de Gobierno 2025–2026. Cerraremos el día con broche de oro en nuestra elegante Noche de Gala, amenizada por las presentaciones musicales de Michael Stuart y Joseph Fonseca.

Finalmente, el domingo 31 de agosto pondremos punto final a esta semana memorable con el Tropical BBQ & Pool Party, donde compartiremos en un ambiente relajado e informal. Los invito a ser parte activa de esta experiencia, a contribuir con su presencia y caminar “juntos hacia una profesión sostenible”.

Agradecemos profundamente a todos los auspiciadores que hacen posible este gran evento. Su participación, compromiso y entusiasmo son el motor que nos impulsa.

CPA Cynthia J. Rijo Sánchez

Presidenta

Colegio de CPA 2024-2025