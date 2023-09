Tres exalumnos destacados del Programa de Nivel Avanzado (PNA) de College Board LATAM encabezaron el panel del Seminario de Desarrollo Profesional para Maestros del PNA de escuelas privadas de este año, celebrado recientemente en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), en Ponce.

Sandra Pomales Castro, directora de Comunicaciones Estratégicas de CBLATAM, moderó la conversación donde Amanda Reyes Morales, Jorge Alberto Quiles Gordillo y Mónica Marrero Díaz, narraron, ante un nutrido grupo de maestros y maestras de escuelas privadas de Puerto Rico, sus experiencias de cómo sus maestros del PNA les ayudaron a alcanzar su próximo nivel.

“Los maestros son pieza clave para que los estudiantes alcancen el éxito”, enfatizó Amanda Reyes, agrónoma, gestora natural de Jayuya y exalumna de la Escuela Superior Josefina León Zayas. La actual estudiante de Leyes en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) fue motivada por sus maestros a tomar los cursos del PNA en Español, Matemáticas e Inglés.

“Tenía mucho miedo. Fue una etapa donde me sentía perdida. Los cursos del PNA me ayudaron no solo académicamente, sino también emocionalmente”, dijo, al recordar a sus maestras Olga Cordero, de Matemáticas; María Colom, de Español; y al maestro Omar Martínez, de Inglés.

“La maestra Colom te hacía sentir que tú eras capaz de hacer las cosas”, agregó la egresada del bachillerato en Agronegocios del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, y gerente de ventas y mercadeo del café Terra Vida.

Por otro lado, para Jorge Alberto Quiles, también de Jayuya y de la Escuela Superior Josefina León Zayas, la demanda para tomar los cursos era alta por la buena fama de la maestra de Español. Por lo tanto, había que tomar un examen para ver quiénes se podían registrar en el curso. Aunque Jorge no pasó la prueba para tomar el curso de PNA Español, sí lo logró en Matemáticas.

Para Jorge, quien labora como ayudante especial en la Cámara de Representantes, “sin maestros y maestras no hay país. [Los maestros] tienen en sus manos la oportunidad de dirigir a sus estudiantes y tener el honor de ser bien recordados”, afirmó el joven, quien posee un bachillerato en Mercado del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Relaciones Públicas y Comunicación Integrada de la Universidad del Sagrado Corazón.

Mientras que para Mónica Marrero Díaz la experiencia con el PNA fue distinta, ya que no tomó los cursos, pero sí los exámenes, gracias a su consejera Ana Lucía Martínez. “Los estudiantes no son los únicos que alcanzan el próximo nivel, también los maestros. En mi caso, estoy agradecida de mis maestras Nivia Martínez y Mildred Battistini por su apoyo”, expresó.

La joven, quien es consejera escolar en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Ponce, el mismo lugar donde estudió escuela superior, posee un bachillerato en Psicología y Salud Mental de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Igualmente, cuenta con una maestría en Consejería en Rehabilitación de la PUCPR y, actualmente, cursa estudios doctorales en Psicología Clínica en la misma universidad.