El corazón ha sido, desde los inicios de la medicina moderna, símbolo de vida, fortaleza y esperanza. En el Hospital Pavia Santurce, afiliado a Metro Pavia Health System, ese simbolismo se traduce en un compromiso concreto y continuo con la salud cardiovascular de nuestro pueblo. Al celebrar 100 años de servicio, la cardiología ocupa un lugar central dentro de la historia y la misión de esta institución centenaria. Desde sus primeras décadas, el Hospital Pavia Santurce ha evolucionado al ritmo de los avances médicos, incorporando progresivamente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón como una de sus áreas prioritarias. Lo que comenzó como una atención clínica básica se ha transformado, con el paso del tiempo, en un servicio integral de cardiología, enfocado tanto en la prevención como en el manejo oportuno y humano de enfermedades cardiovasculares complejas.

A lo largo de estos 100 años, la cardiología en el Hospital Pavia Santurce se ha distinguido por su enfoque centrado en el paciente. Cada evaluación, cada estudio diagnóstico y cada tratamiento se realizan con la convicción de que detrás de cada latido hay una historia, una familia y una comunidad. Este enfoque ha permitido ofrecer una atención que combina ciencia, tecnología y calidez humana, valores que han definido al hospital desde su fundación.

El desarrollo del servicio de cardiología ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de médicos, que incluyen: cardiólogos, cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardiovasculares, cirujanos vasculares, electrofisiólogos y especialistas en fallo cardíaco. Además, el hospital cuenta con un grupo especializado de enfermería, tecnólogos, técnicos y personal de apoyo altamente comprometidos. Generaciones de profesionales de la salud han aportado su conocimiento y vocación, adaptándose a los cambios de la medicina cardiovascular y manteniendo siempre como prioridad la seguridad y el bienestar del paciente.

En el contexto actual, la cardiología continúa siendo un pilar fundamental del Hospital Pavía Santurce. La atención se orienta no solo al tratamiento de la enfermedad, sino también a la educación del paciente y a la promoción de estilos de vida saludables, reconociendo que la prevención es una de las herramientas más poderosas para cuidar el corazón.

Celebrar 100 años es también mirar hacia el futuro. El Hospital Pavia Santurce reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo sus servicios de cardiología, integrando nuevas prácticas, tecnología y conocimiento, sin perder la esencia que lo ha caracterizado durante un siglo que es: servir con excelencia, respeto y compasión. Hoy, al conmemorar este centenario, honramos cada latido cuidado, cada vida acompañada y cada esfuerzo realizado en favor de la salud cardiovascular. La cardiología en el Hospital Pavia Santurce no es solo una especialidad médica; es parte viva de una historia que continúa escribiéndose al servicio del corazón de Puerto Rico.

El autor es director ejecutivo del Hospital Pavia Santurce.