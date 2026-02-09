El corazón late sin pedir permiso. Cada día, sin descanso, sostiene la vida, los sueños y las historias de miles de familias en Puerto Rico. Sin embargo, cuando ocurre un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, todo puede cambiar en un instante. En esos momentos, contar con apoyo real marca la diferencia entre la angustia y la tranquilidad.

El seguro de corazón y accidente cerebrovascular de Triple-S Vida ha sido creado precisamente para acompañarte cuando más lo necesitas. Esta póliza cubre gastos médicos y de hospitalización asociados con el tratamiento definitivo de enfermedades del corazón, ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares, enfermedades que representan una de las principales amenazas a la salud de nuestra población.

En Puerto Rico, la realidad es contundente, según la Sociedad Americana del Corazón, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, representando aproximadamente el 18.3 %, con un aproximado de 5,000 muertes anuales, un 7.5 % más que en Estados Unidos.

Todos los días, muchas personas sobreviven a un ataque al corazón o a un derrame cerebral, pero enfrentan una dura realidad: no siempre cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir su tratamiento. Pensando en esta necesidad, Triple-S Vida diseñó un seguro accesible, completo y solidario, disponible para personas desde los 0 hasta los 70 años de edad.

Porque la protección debe adaptarse a la realidad de cada familia, el seguro de corazón y accidente cerebrovascular ofrece dos niveles de cubierta, identificados como A y B. Ambos contemplan los mismos beneficios, diferenciándose en que la cubierta A ofrece el doble de límite de beneficios, mientras que la opción B, está diseñada para las personas que padecen enfermedades cardiovasculares.

Entre los beneficios incluidos se encuentran hospitalización, cirugía, anestesia, ambulancia, sangre, plasma y plaquetas, medicamentos, servicios de enfermería, fisioterapia, oxígeno, y más. Además, cubre transportación y alojamiento del asegurado y de un familiar acompañante, visitas del médico de cabecera durante hospitalización, pruebas diagnósticas, centro quirúrgico ambulatorio, hospicio, entre otros beneficios. Incluso contempla uno de los procedimientos más complejos: el trasplante del corazón.

Como complemento, Triple-S Vida ofrece suplementos adicionales como primer diagnóstico de cáncer, primer ataque al corazón y cirugía de corazón. Proteger tu corazón es proteger tu vida y la de quienes amas. Con el seguro de corazón y accidente cerebrovascular de Triple-S Vida, no estás solo. Estás respaldado, acompañado y preparado para enfrentar lo inesperado con mayor tranquilidad. Para más información llama al 787-758-4888 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. o entra a la página web: sssvida.com.