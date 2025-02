Chili’s Grill & Bar conmemora tres décadas de presencia en Puerto Rico, consolidándose como un referente en la industria gastronómica. Desde su llegada en 1994 con su primer restaurante en la avenida Ashford, Condado, la marca ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando un total de 23 establecimientos en toda la isla.

Chili’s ha dejado huella en la gastronomía de la isla y en el bienestar de la comunidad puertorriqueña. ( Suministrada )

Durante estos 30 años, Chili’s ha evolucionado junto al paladar puertorriqueño, fusionando su característico estilo “Southwest” con sabores locales e innovaciones en su menú. Sus icónicas hamburguesas y margaritas se han convertido en elementos distintivos, atrayendo a generaciones de clientes y fortaleciendo su posicionamiento como un espacio ideal para compartir en familia y con amigos.

Compromiso con la comunidad

Chili’s no solo ha dejado una huella en la gastronomía de la isla, sino también en el bienestar de la comunidad puertorriqueña. A lo largo de los años, la marca ha colaborado con diversas organizaciones sin fines de lucro, apoyando causas que benefician a los puertorriqueños. Entre las entidades respaldadas se encuentran St. Jude Children’s Hospital, United Way de Puerto Rico y Make-A-Wish, entre otras.

Este compromiso social forma parte esencial de los valores de Chili’s, que busca ir más allá de la gastronomía para convertirse en un aliado solidario en Puerto Rico, fomentando la participación de sus clientes en iniciativas de impacto positivo.

Innovación en la experiencia gastronómica

Como parte de International Restaurant Services, Inc. (IRSI), Chili’s sigue apostando por la innovación y la excelencia en el servicio. Uno de sus más recientes avances es el lanzamiento de Gustitos Go, un programa de lealtad diseñado para premiar a los clientes cada vez que disfrutan de sus restaurantes. A través de este sistema, los usuarios pueden acumular puntos por cada compra realizada en Chili’s, Romano’s Macaroni Grill y P.F. Chang’s, obteniendo acceso a promociones exclusivas y diversas recompensas. Con más de 100,000 personas registradas entre las tres marcas, Gustitos Go está transformando la experiencia gastronómica en la isla.

Además, IRSI ha implementado diversas soluciones tecnológicas para optimizar la experiencia del cliente. Entre ellas, el servicio To-Go, que permite a los clientes ordenar su comida para llevar, la opción de pedido en línea con recogido en restaurante y la alianza con Uber Eats para entrega a domicilio. Asimismo, Chili’s cuenta con un centro de llamadas disponible los siete días de la semana para facilitar pedidos y pagos llamando al 1-833-743-3469.

Un equipo comprometido con la excelencia

El éxito y crecimiento de Chili’s en Puerto Rico no serían posibles sin la dedicación y esfuerzo de su equipo de trabajo. Desde los cocineros hasta los meseros y gerentes de cada restaurante, la marca reconoce el compromiso de sus empleados con la calidad y el servicio excepcional, valores fundamentales que han permitido a Chili’s mantenerse como líder en la industria de restaurantes en la isla.

Con una visión orientada al futuro y el respaldo de la comunidad puertorriqueña, Chili’s celebra su 30.º aniversario con la mirada puesta en seguir innovando y ofreciendo experiencias memorables a sus clientes en Puerto Rico.