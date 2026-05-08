Durante décadas, la autosuficiencia fue sinónimo de fortaleza empresarial. Las compañías que dominaban el mercado eran aquellas que controlaban toda su operación, desde la producción hasta la distribución. Pero eso cambió.

En un entorno tan competitivo, de cambios rápidos, de incertidumbre y de disrupción tecnológica, intentar hacerlo todo internamente ya no es una ventaja. Es una vulnerabilidad.

“Hoy, la autosuficiencia, más que una fortaleza, es una limitación”, sostuvo Juan Carlos Sosa Varela, decano de la División Académica de Negocios, Turismo y Emprendimiento de la Universidad Ana G. Méndez. “Ninguna organización tiene todos los recursos ni el conocimiento para enfrentar los cambios del mercado”.

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Entonces, el éxito empresarial moderno se mide por la capacidad de integrarse a un ecosistema, colaborar estratégicamente, compartir conocimiento y aprovechar las capacidades externas para innovar y adaptarse rápidamente.

De competir a colaborar

Así, las empresas competitivas de hoy operan como nodos dentro de una red más amplia de suplidores, intermediarios, startups, universidades e, incluso, competidores.

Este modelo permite eso que los expertos llaman “capacidades dinámicas”, que es la habilidad de aprender, adaptarse y reconfigurar sus recursos de manera constante.

“Las empresas que colaboran son las que están ganando porque han cambiado su mentalidad de competencia a una de ecosistemas”, explicó el académico.

En cambio, aquellas organizaciones que operan de forma aislada, con estructuras rígidas, que mantienen “silos internos” y que ven la colaboración como una amenaza, tienden a quedarse atrás.

“Y no es falta de talento, sino que les falta apertura estratégica”, resumió.

Acceso a infraestructura: crecimiento exponencial

Uno de los ejemplos más evidentes de esta transformación es el acceso a la infraestructura.

Hoy, una pyme puede crecer rápidamente si utiliza plataformas existentes –de distribución o logística, como Amazon o soluciones en la nube– sin necesidad de construirlas desde cero.

Ganadores: negocios que aprovechan plataformas externas para expandirse con agilidad.

Perdedores: empresas que insisten en desarrollar toda su infraestructura internamente, incurriendo en mayores costos y menor velocidad.

“¿Para qué tienes que crear algo nuevo si ya existe?”, cuestionó el experto.

Talento especializado, mayor evolución

Otra área crítica es el acceso a talento especializado, que llega a aportar su conocimiento en asuntos puntuales.

Por ejemplo, en la manufactura avanzada en Puerto Rico, hay empresas que combinan equipos internos con especialistas externos que les permiten una “evolución constante” para poder mantenerse competitivas.

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Ganadores: organizaciones que integran talento especializado, según sus necesidades.

Perdedores: aquellas que intentan cubrir todas las áreas con recursos internos, a veces, sin expertise.

Y es lo que vemos en los supermercados, donde muchas de sus marcas privadas no se producen internamente, sino mediante alianzas con pymes locales. Un intercambio donde ambos se benefician.

“Colaborar no es perder poder, es multiplicar capacidades”, enfatizó el doctor en negocios internacionales con trasfondo en mercadeo.

Tecnología: la brecha de la IA

Pero si hay un área donde la diferencia entre ganadores y perdedores se amplía rápidamente, es la tecnológica.

“Hay dos tipos de empresas: aquellas que usan inteligencia artificial (IA) y las que no”, subrayó Sosa Varela.

Estas poderosas herramientas ya son accesibles, incluso para microempresas.

Ganadores: negocios que adoptan tecnología y herramientas digitales, como la IA, para optimizar sus operaciones.

Perdedores: empresas que no logran integrarlas o que no saben cómo aplicarlas.

“Una pequeña empresa puede tener un agente de IA para mercadeo, contabilidad, recursos humanos, operaciones, finanzas. Y es como si tuviera cinco personas, pero es IA”, expuso. “La tecnología está ahí y serviría muchísimo”.

Las alianzas como nuevo capital

Por nuestro tamaño y los desafíos económicos, “la colaboración no es solo una ventaja, es una necesidad”, resaltó el decano.

Y es que el desarrollo empresarial en el archipiélago depende, en gran medida, de la conexión entre sectores como la academia, industrias, gobiernos y redes locales e internacionales.

“En Puerto Rico hay mucha colaboración, pero todavía falta”, apuntó.

Al final, en esta economía cambiante, el recurso más valioso es, entonces, la capacidad de construir redes efectivas.

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“Las pequeñas, medianas o microempresas no necesariamente necesitan más recursos, necesitan mejores alianzas”, puntualizó el experto.

Adaptarse o desaparecer

La pandemia fue el ejemplo perfecto de este cambio. Los ganadores, los que lograron sobrevivir, fueron aquellos restaurantes que rápidamente adaptaron sus menús, comenzaron a utilizar aplicaciones como Uber Eats y modificaron su andamiaje operativo.

Los que no, terminaron cerrando para siempre.

Lo mismo ocurrió con grandes empresas como Blockbuster o Kodak, que no lograron adaptarse a las nuevas tecnologías, a pesar de contar con el conocimiento, y desaparecieron.

Así, lo importante, según Sosa Varela, es poder tener ambidestreza, que es la capacidad de equilibrar simultáneamente la explotación de su modelo de negocio actual con la exploración de nuevas oportunidades.

No es un proceso fácil. Requiere transformar la cultura organizacional de la empresa. Pero no hay otra opción.

“Las empresas que sobreviven, compiten; las que lideran, colaboran”, aseguró.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.