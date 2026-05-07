Equity Solar, reconocida como una de las compañías líderes en soluciones solares residenciales en el estado de Florida, anunció oficialmente su llegada a Puerto Rico con la misión de transformar la manera en que las familias puertorriqueñas generan y consumen energía, mientras impulsa la creación de empleos de calidad en la isla.

La empresa se convierte en el único Partner Instalador Platinum de Palmetto en Puerto Rico, una certificación exclusiva que garantiza altos estándares de calidad en instalaciones, procesos y servicio al cliente. Esta alianza estratégica también permite ofrecer precios más accesibles para las familias puertorriqueñas interesadas en sistemas de energía solar y almacenamiento en baterías.

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Como parte de su expansión en la isla, Equity Solar proyecta generar empleos directos en áreas de instalación técnica, ventas, servicio al cliente y operaciones, priorizando la contratación de talento local. ( Suministrada )

“La llegada de Equity Solar a Puerto Rico representa mucho más que una expansión de negocio. Es mi regreso a casa para aportar al futuro energético de la isla y crear oportunidades reales para nuestra gente”, expresó Félix Morales, CEO y cofundador de Equity Solar.

Morales, nacido y criado entre Toa Alta y Toa Baja, emigró a Orlando, Florida, a los 18 años. Tras más de dos décadas de trabajo y crecimiento empresarial, logró cofundar Equity Solar, empresa que actualmente brinda servicios a miles de familias en Florida mediante soluciones de energía solar con baterías, ofreciendo ahorro energético y continuidad eléctrica durante apagones.

“Puerto Rico tiene talento, tiene fuerza y tiene ganas de salir adelante. Queremos invertir en nuestra gente, desarrollar empleos y crecer juntos”, añadió Morales.

Como parte de su expansión en la isla, Equity Solar proyecta generar empleos directos en áreas de instalación técnica, ventas, servicio al cliente y operaciones, priorizando la contratación de talento local.

Entre las soluciones y beneficios que Equity Solar ofrecerá en Puerto Rico se destacan:

Instalaciones residenciales de energía solar con almacenamiento en baterías

Opciones de financiamiento accesibles

Servicio y acompañamiento a largo plazo para cada cliente

Tecnología confiable y de alta calidad

Mejores precios disponibles gracias a la alianza Platinum con Palmetto

Creación de empleos para profesionales y técnicos locales

Momento de la ceremonia de inauguración. ( Suministrada )

La empresa fundamenta su crecimiento en cuatro pilares principales: integridad, respeto, excelencia y trabajo en equipo, valores que, según Morales, han sido clave en el posicionamiento exitoso de la compañía en Florida.

En un contexto donde los apagones continúan impactando la calidad de vida de las familias puertorriqueñas, Equity Solar busca brindar alternativas energéticas confiables y sostenibles para que más hogares puedan alcanzar independencia y estabilidad energética. “Con integridad y excelencia, ponemos la energía en tus manos”, como afirma su eslogan.