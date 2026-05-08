La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (CooPACA) anunció que la empresaria puertorriqueña Belén Vélez Rodríguez, propietaria y farmacéutica de Farmacia Vélez, ha sido seleccionada como ganadora del prestigioso Women-Owned Small Business Award, otorgado por la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) como parte de la celebración de la Semana Nacional de los Pequeños Negocios.

La nominación fue presentada por CooPACA, institución que ha tenido el privilegio de acompañar a Vélez Rodríguez como aliado financiero en distintas etapas del crecimiento y fortalecimiento de su negocio. CooPACA ha sido testigo de su extraordinario liderazgo, responsabilidad financiera y visión estratégica para el desarrollo sostenible.

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La Farmacia Vélez, ubicada en Arecibo, se ha destacado como una empresa independiente en una industria altamente regulada. Bajo el liderazgo de Vélez Rodríguez, la empresa ha logrado expandir sus operaciones, fortalecer su desempeño financiero y mantener un crecimiento constante en el empleo, mientras continúa brindando servicios farmacéuticos de excelencia a su comunidad.

“Este reconocimiento valida el esfuerzo, la perseverancia y el impacto positivo que la Lcda. Vélez Rodríguez ha generado tanto en la economía como en la calidad de vida de su comunidad. En CooPACA nos honra haber sido parte de su camino y de esta nominación que hoy se convierte en reconocimiento”, expresó Wilfredo González Irizarry.

Con este galardón, Vélez Rodríguez se posiciona como ejemplo de excelencia empresarial puertorriqueña y como inspiración para futuras generaciones de mujeres emprendedoras.