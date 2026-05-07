En el marco de la Semana Nacional de Pequeños Negocios, FirstBank Puerto Rico celebró el reconocimiento otorgado por la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) a dos de sus clientes comerciales, quienes fueron distinguidos por su liderazgo, crecimiento y aportación al desarrollo económico de Puerto Rico y la región.

Restaurante Los Serranos fue galardonado como 2026 Family-Owned Business of the Year, mientras que IMEX Americas Trading LLC recibió el reconocimiento como 2026 Puerto Rico & U.S. Virgin Islands Exporter of the Year.

IMEX Americas Trading LLC recibió el reconocimiento como 2026 Puerto Rico & U.S. Virgin Islands Exporter of the Year de la SBA. ( Suministrada )

“Nos llena de orgullo ver cómo nuestros clientes continúan creciendo e innovando en sus industrias. Estos reconocimientos reflejan el esfuerzo, la visión y la resiliencia del empresariado local, y reafirman la importancia de acompañarlos con soluciones y asesoría que apoyen sus metas de negocio”, expresó Lilian Díaz Bento, vicepresidenta ejecutiva y directora del grupo PYMES y banca transaccional de FirstBank Puerto Rico.

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A través de FirstBank for Business, la institución continúa apoyando a empresas locales con soluciones financieras integradas que impulsen su crecimiento y expansión.

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FirstBank es miembro FDIC.