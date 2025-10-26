La reconocida franquicia puertorriqueña Mojito Grill & Sport Bar, nacida en Salinas en el 2015, celebra la apertura de su cuarta localización hoy domingo, 26 de octubre de 2025 a las 11:00 a.m., en el corazón de Caguas, incorporando por primera vez su innovador concepto de cava privada exclusiva.

Con restaurantes exitosos en Salinas, Guayama y Hatillo, Mojito Grill & Sport Bar se ha posicionado como un referente en la gastronomía local moderna, fusionando el sabor criollo con la elegancia de un steakhouse contemporáneo. Su menú destaca por ofrecer cortes de carne prémium, mariscos frescos y platos típicos reinterpretados con ingredientes de aquí, todo acompañado por una amplia variedad de mojitos y cócteles tropicales.

La nueva sede en Caguas marca una evolución en el concepto de la marca, al integrar una cava privada diseñada para brindar un ambiente íntimo y sofisticado, ideal para degustaciones temáticas, cenas privadas y experiencias de vino exclusivas, con una selección especial proveniente de Italia, España, Argentina y California.

Apuesta al emprendimiento local

Detrás de esta nueva apertura están los jóvenes emprendedores Kiara Y. Rodríguez Mercado y José D. Muñoz López, quienes decidieron unirse al modelo de franquicia de Mojito Grill & Sport Bar “porque queríamos invertir en algo que representara a Puerto Rico en su esencia —su gente, su comida, su cultura— y Mojito es precisamente eso”, compartió Rodríguez Mercado.

“Ser parte de un concepto 100 % puertorriqueño nos llena de orgullo. Aportamos a la economía del país, generamos empleos y apostamos al talento local. Desde el personal de cocina hasta los equipos de servicio, todo es de aquí, y eso se siente en cada detalle”, añadió Rodríguez Mercado.

Un concepto con identidad y propósito

La llegada de Mojito Grill & Sport Bar a Caguas, una zona estratégica y cercana al área metropolitana, busca ofrecer a los residentes del centro y noreste de la isla una alternativa gastronómica que combina ambiente familiar, buena música y servicio excepcional.

“El nuevo local de Caguas será un espacio versátil con salón privado para cumpleaños, actividades y eventos corporativos, además de la cava para los amantes del vino”, destacaron los franquiciados.

Ambos resaltaron, además, el apoyo continuo del creador del concepto, Javier Rivera, quien ha brindado acompañamiento en todas las etapas operacionales, incluyendo entrenamiento a los empleados y supervisión de estándares de calidad.

“La calidad de la comida es de primera. Los cortes son prime y cada plato está pensado para complacer al paladar más exigente. En términos de gastronomía y rentabilidad, Mojito Grill & Sport Bar es una apuesta segura y con alma boricua”, puntualizaron los nuevos franquiciados.

Síguelos en sus redes sociales como Mojito Grill & Sport Bar o visita http://www.mojitopr.com.

