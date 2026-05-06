La Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) es la única entidad empresarial en Puerto Rico que representa al sector alimentario (detallistas, mayoristas, distribuidores, elaboradores, agroindustriales y afiliados).

Cada año, el MIDA Conference & Food Show es el principal evento de networking de la industria de alimentos en Puerto Rico. Se convierte en una plataforma internacional para promover acuerdos de importación y exportación entre empresas de la industria de alimentos de todo el mundo.

El área de exhibición cuenta con más de 550 exhibidores y pabellones internacionales durante tres días, recibiendo a más de 15,000 empresarios y profesionales de la industria de alimentos.

“Nuestra convención es el lugar ideal para hacer negocios con la industria de alimentos puertorriqueña. Este es el lugar para presentar nuevos productos y servicios a los supermercados, detallistas y mayoristas puertorriqueños”, expresó la directora de Mercadeo y Eventos de MIDA, Natalia Negrón.

El MIDA Conference & Food Show también sirve como plataforma para revelar la principal investigación anual sobre los hábitos de consumo de los consumidores puertorriqueños: Radiografía del Consumidor. Este año, contará con la participación de Phil Lempert, “The Supermarket Guru”, como keynote speaker en el Lunch Awards. Además, incluye una variedad de seminarios en su programa educativo, oportunidades de networking empresarial en el MIDA Business Preshow y cócteles nocturnos.