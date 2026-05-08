La Oficina de Distrito de Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) reconoció a un grupo destacado de empresarios locales durante una ceremonia oficial como parte de la Semana Nacional de los Pequeños Negocios 2026.

La actividad, celebrada en Vivo Beach Club en Carolina, subrayó la significativa contribución de las pequeñas empresas al desarrollo económico sostenible y a la vitalidad de nuestras comunidades.

“Los pequeños negocios son un componente fundamental en el desarrollo económico sostenible de nuestras comunidades. Cada uno de los empresarios reconocidos refleja el compromiso con el emprendimiento, la generación de oportunidades y la creación de empleos”, expresó Ricardo Martínez, director de distrito interino de Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas de la SBA.

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Asimismo, el administrador regional del Atlántico de la SBA, Matt Coleman, quien supervisa las operaciones, oficinas, personal y actividades de la agencia federal en Puerto Rico, USVI, Nueva York y Nueva Jersey recalcó que “este año, esta ceremonia de reconocimiento tiene un significado aún mayor. En todo el país, estamos viendo cómo se forma un regreso económico de America First, impulsado por políticas que priorizan el comercio local, premian el trabajo duro y crean las condiciones para que las pequeñas empresas crezcan, contraten e inviertan de nuevo”.

Por su parte, la administradora de la SBA, Kelly Loeffler abundó que “al conmemorar el 250 aniversario de nuestra nación, destacamos la histórica agenda America First, que está promoviendo el crecimiento, las oportunidades y la solidez para la próxima generación de empresarios. A través de reducciones contributivas, comercio justo y desregulación, la Administración Trump reafirma su respaldo a los pequeños negocios de Estados Unidos y celebra el sólido resurgir de la economía local”.

Los empresarios reconocidos son:

Persona de Pequeña Empresa del Año – World Spirits LLC, DBA Bravada Vodka

Pequeña Empresa Exportadora del Año – IMEX Americas Trading LLC.

Pequeña Empresa del Año Propiedad de Mujeres – Farmacia Vélez

Pequeña Empresa Rural del Año – Moralito, Inc.

Pequeña Empresa Manufacturera del Año – Global Manufacturing LLC.

Pequeña Empresa del Año Propiedad de un Veterano – Innova Law Solutions

Pequeña Empresa Familiar del Año – Restaurante Los Serranos

Las instituciones financieras reconocidas son: