Bajo una visión y gestión proactiva impulsada por la gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón, y su agenda para combatir la burocracia, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) ha trascendido su rol tradicional de financiamiento para convertirse en un socio estratégico de la innovación y la eficiencia para todas las empresas.

Hoy, ofrece alternativas de financiamiento competitivas, tasas flexibles, préstamos y líneas de crédito. Desde el 2025 al presente, el BDE ha aprobado $38 millones impactando 88 empresas de diversos sectores, lo que representa un total de 828 empleos retenidos, 1,275 proyectados y 3,719 indirectos; marcando uno de los años de mayor ejecución institucional en su historia reciente.

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“En el Banco de Desarrollo Económico estamos comprometidos con nuestros pequeños empresarios para que crezcan y, de esta manera, aporten a la economía puertorriqueña. Conectamos a nuestros clientes con empresas multinacionales para que puedan llevar sus negocios al próximo nivel”, dijo Josué E. Rivera, su presidente.

Según Rivera, el BDE no solo financia negocios, sino que construye a diario el Puerto Rico del futuro.

“Somos el aliado estratégico del emprendedor y empresario puertorriqueño, ofreciéndole las herramientas financieras que necesita para competir, innovar y crecer en la isla”, añadió, refiriéndose al BDE, institución que lleva 40 años impulsando el crecimiento local.

Como ejemplo, el funcionario hizo referencia a las garantías de préstamos bajo los programas de la Small Business Administration (SBA), que facilitan el acceso a capital para pequeñas empresas y brindan apoyo al desarrollo empresarial.

Además, destacó la asistencia técnica gratuita para los dueños de PyMEs que solicitan préstamos SSBCI del Tesoro federal y la red de recursos asociados de la SBA. Entre los servicios figuran contabilidad, finanzas y asesoría legal.

Haz crecer ya tu negocio con el BDE. Visita: bde.pr.gov.