Lejos de las cámaras, los famosos disfrutan los días especiales como muchos de nosotros, valorando las cosas simples de la vida, el tiempo de calidad y tratando siempre de hacer sentir especial a esas personas que tanto aman.

Tal es el caso de los esposos Víctor Santiago y Yizette Cifredo; Nicole Chacón, Bryan Villarini, José Vega y su esposa Bettina Mercado, para quienes una cena especial en un restaurante, tiempo de calidad, compartir entre amigos, divertirse, regalar flores, estar con sus seres amados y disfrutar las pequeñas cosas de la vida, es suficiente para lograr ese Día de San Valentín ideal.

Bryan Villarini “Un día especial de San Valentín debes estar acompañado de esa persona con la que compartes tu vida, pero, a la vez, tienes que tener participación de los panas. ¡Esa es la mezcla perfecta! Por eso, ese día procuro mezclar ese grupete en una cena especial o asistimos a algún concierto para celebrar el amor y la amistad en grande. Este año vamos a bailar salsa todos juntos”, dijo el actor, presentador, maquillista profesional, educador en belleza. (Suministrada) ( Suministrada )

Nicole Chacón y su hijo Álvaro González Chacón “El día ideal de San Valentín ya lo tengo: despertar a mi niño Álvaro a besos, decirle cuánto lo quiero y escuchar cómo me responde con tanto amor. ¿Qué más se puede pedir? ¡Qué sus días estén llenos de esa alegría que solo el amor nos puede ofrecer!”, expresó la empresaria, periodista e influencer de estilos de vida. (Suministrada) ( Suministrada )