El Día de San Valentín se presenta como una oportunidad más de expresar los sentimientos a través de un obsequio. Más allá de lo material, el detalle de buscar algo especial y sorprendente, unido a la intención de agradar, es lo que hace de esta fecha una muy especial.

A continuación encontrarás más de una alternativa para decir “te amo” este próximo 14 de febrero.

Tenis para hombre Moda y comodidad se encuentran en este diseño sofisticado de tenis de la marca Zegna, que elevan cualquier look casual con materiales de alta calidad. Ideales para el hombre moderno que aprecia los detalles bien hechos. Disponibles en Euromoda. ( Suministrada )

Corazón Perla Este collar es una joya que habla desde la emoción y el detalle. La icónica cadena Victoria enchapada en oro mate 18K con un colgante de corazón es una pieza delicada que se siente especial desde el primer vistazo. Puede adquirirse tal cual o personalizarse con inicial o piedra del mes en el Charm Bar de Grace González Jewelry, ubicado en Galería San Patricio, convirtiéndolo en un regalo con significado propio. ( Suministrada )

Reloj con estilo No importa la edad del hombre, este reloj Shinola –disponible en Reinhold Men– es un accesorio que trasciende tendencias y celebra la artesanía. Los relojes Shinola destacan por su diseño cuidado y carácter atemporal. ( Suministrada )

“More Amore” Este plato de porcelana es una pieza de mesa que celebra el amor desde el diseño. Sus detalles dorados y gráficos coloridos lo hacen ideal para cenas especiales o como elemento decorativo. Disponible en Lulu Puras, en Galería San Patricio. ( Suministrada )

“Atrévete a Coser Telas Elásticas” de Tommie Hernández Más que un libro, es una guía completa para crear ropa en telas de punto desde casa. Con patrones impresos, instrucciones claras y bonos digitales, esta publicación refleja décadas de experiencia y pasión por la costura de su autora, la reconocida diseñadora mayagüezana, Tommie Hernández, quien invita a enamorarse del proceso creativo desde la primera página. A la venta en Casa Norberto y en Amazon. ( Suministrada )

Tratamientos de spa La relajación también es una forma de decir te quiero. Zen Spa ofrece tratamientos faciales y corporales diseñados para reconectar y consentir. Un regalo sin género ni edad, pensado para el bienestar integral. ( Suministrada )

Eloise Red Adjustable Crossbody Bag El rojo intenso de este bolso lo transforma en una pieza básica en tu guardarropa. Confeccionado en cuero y con una silueta estructurada, combina feminidad clásica y minimalismo moderno. Su correa ajustable lo vuelve práctico para el día a día, mientras que los detalles en dorado añaden un aire sofisticado. A la venta en Beamina, en Liberty Square de San Patricio Plaza. ( Suministrada )

Moisturizing Serum Lipstick de Maybelline New York Unos labios bien pintados pueden transformar cualquier día. Eso hace que este simple regalo sea muy valorado. Enriquecido con ácido hialurónico y aceites nutritivos, hidrata los labios mientras aporta color duradero. Disponible en tonos mate y satinados, se adapta a cualquier estilo. ( Suministrada )

Patrón El Cielo y Patrón El Alto Dale un giro diferente a ese brindis de una fecha memorable con estas opciones que Tequila Patrón propone. El Cielo, con su innovadora cuarta destilación, ofrece un perfil suave con notas dulces y cítricas; mientras que El Alto es una mezcla magistral de tequilas Extra Añejo, Añejo y Reposado. Ambas botellas destacan por su elegancia y artesanía, convirtiendo el regalo en toda una experiencia sensorial. Perfectas para disfrutar en pareja. ( Suministrada )