11 Fotos En The Mall of San Juan encontrarás ese regalo que complementará las muestras de cariño hacia las personas más importantes de tu vida

Acercándose el Día de los Enamorados, The Mall of San Juan anunció que se ha convertido en un destino clave para los amantes de la joyería, al ser la sede de más de diez exclusivas tiendas de joyería, disponibles solamente en The Mall of San Juan, e incluso en Puerto Rico y el Caribe.

“Por mucho tiempo, se hablaba de buscar joyería en otros lugares de la capital y algunas marcas estaban dispersas entre zonas turísticas y centros comerciales”, enfatizó Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan. “Hoy podemos decir que hemos podido lograr tener el escenario ideal de joyerías, contando con marcas reconocidas tanto internacional como localmente”, afirmó Marquina.

PUBLICIDAD

Bajo el lema de “Tu destino de joyería”, The Mall of San Juan ofrece una variedad de opciones para cada ocasión, especialmente mientras los compradores se preparan para el Día de San Valentín.

Dentro del ofrecimiento actual, The Mall of San Juan cuenta con marcas internacionales como Bvlgari, Cartier, OMEGA, Pandora, Tiffany & Co. y Tous. Además, ofrece marcas locales que han tenido una trayectoria intachable como BARED, Letran y Lido Jewelers, las que, a su vez, trabajan piezas de diseñadores internacionales reconocidos.

Los compradores pueden explorar una variedad de estilos que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo, asegurando que haya algo para todos. El amplio rango de precios, la excepcional calidad y el servicio al cliente personalizado hacen de The Mall of San Juan el destino de joyería ideal para realizar esa compra especial.

Little Switzerland, minorista de lujo especializado en relojes de alta gama, joyería y accesorios finos, y TAG Heuer, marca de relojes de lujo suizos, se unirán a las joyerías en 2025.

“Con una gran variedad de tiendas de joyería concentradas en un solo lugar, The Mall of San Juan se está convirtiendo rápidamente en el lugar preferido para quienes buscan la pieza perfecta”, dijo Irene Muñiz, gerente de Mercadeo. “Nuestros inquilinos están listos para ayudar a los clientes a encontrar el regalo perfecto que hará que sus seres queridos se sientan especiales”, concluyó.

Sobre The Mall of San Juan

The Mall of San Juan es un centro comercial de clase mundial con una oferta de tiendas, restaurantes y entretenimiento única en el mercado del Caribe. El centro abre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a jueves; de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. los viernes y sábados; y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los domingos. Para más información, visita www.themallofsanjuan.com.