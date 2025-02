Cuando se habla del Día de San Valentín, es común asociarlo con el romance y las relaciones de pareja. Sin embargo, es una fecha que invita a celebrar el amor en sus diversas manifestaciones y relaciones, ya sea con tus padres, hermanos, amigos y hasta con tu mascota.

Así que, ¡que el hecho de no tener pareja no te impida realizar actividades diferentes y llenas de amor el 14 de febrero y durante todo el fin de semana! Y si estás en una relación romántica, no dejes pasar la oportunidad de estrechar vínculos con quienes son importantes en tu vida.

1. Haz una cita contigo misma

Nova Derm, el centro dermaestético dirigido por el doctor Luis Ortiz Espinosa, ofrece el Led Lactic Peel Facial. ( Shutterstock )

Consentirte debe ser parte de tu rutina diaria. No hay manera de tener una relación saludable con los demás, si no estás en armonía contigo misma.

Un buen regalo que te puedes hacer es un rato de relajación. Por eso, Nova Derm, el centro dermaestético dirigido por el doctor Luis Ortiz Espinosa, ofrecerá el viernes 14 de febrero la oferta “Date with me!”, que tiene como protagonista el Led Lactic Peel Facial, “un tratamiento diseñado para combatir el envejecimiento, hidratar profundamente y regenerar el colágeno”.

Debes llamar al 787-798-1993 para reservar tu espacio y aprovechar este precio especial de $115.

2. Tarde de madre e hija

Academia de Modas Tommie Hernández ( Suministrada )

Si comparten el amor por la moda, la creatividad y esa habilidad para las destrezas manuales, el taller “Cose una cartuchera con zipper”, que ofrecerá la Academia de Modas Tommie Hernández, puede ser una actividad ideal para compartir entre madre e hija.

La clase, que tiene un costo de $99 por persona, se ofrecerá en dos fechas para escoger: el viernes 21 de febrero o el viernes 28 de febrero, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en la academia ubicada en El Túnel Mini Mall, Local #12, en la Avenida 65 de Infantería, en Río Piedras.

Escribe por WhatsApp al 939-417-4050 para matricularte.

3. Relajación entre hermanas

Toma un tiempo para ti e invita a tu hermana o a tu mejor amiga a disfrutar de una clase de yoga o de pilates reformer. ( Shutterstock )

En medio del estrés de la vida diaria, toma un tiempo para ti e invita a tu hermana o a tu mejor amiga a disfrutar de una clase de yoga o a retar su cuerpo con una clase de pilates reformer.

En El Estudio la Ciudadela hay un itinerario variado y paquetes de ofertas que incluyen diversas modalidades de yoga, pilates reformer y pilates de mat, con los que lograrán relajarse, divertirse y estrechar ese vínculo fraternal.

Accede a yogailoveyou.com para revisar los horarios disponibles y sorprende a tu hermana o a tu mejor amiga con un regalo diferente.

4. Una salida en familia diferente

El parque cuenta con diversas atracciones enfocadas en las ciencias y la educación, sin dejar fuera la diversión. ( Archivo )

Este fin de semana, celebra el amor en familia. Prepara a tus hijos temprano y encamínense al Parque de las Ciencias Luis A. Ferré, en Bayamón, ahora bajo la administración de Toro Verde, y dispónganse a crear memorias inolvidables.

El parque cuenta con diversas atracciones enfocadas en las ciencias y la educación, sin dejar fuera la diversión.

La entrada tiene un costo de $25 por adulto y $20 por niños entre tres y 10 años. El espacio abre de jueves a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

5. Diversión con tu mascota

El Parque de Santurce cuenta con dos áreas: una para perros pequeños y otra para los más grandes, donde pueden correr y disfrutar. ( Suministrada )

No tiene que ser el 14 de febrero, pero no dejes pasar ese fin de semana sin sacar un rato para compartir con tu mascota, ese ser que tanto amor te brinda durante todo el año.

Llévala a la playa o aventúrate a descubrir uno de los muchos parques que hay a través de la isla para disfrutar de un buen rato con tu perro.

Uno de los parques más nuevos es el Parque de Santurce, que cuenta con dos áreas: una para perros pequeños y otra para los más grandes, donde pueden correr y disfrutar. Luego, pueden darse un paseo por el parque regular, que tiene acceso a los hermosos jardines del Museo de Arte de Puerto Rico. El parque -ubicado en la Calle Antonsanti 1511, en Santurce- abre los siete días, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Es una actividad para la que no necesitas dinero, pero que disfrutarán mucho, pues la entrada al parque es gratuita.

