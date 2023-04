La educación virtual ha estado disponible para estudiantes universitarios desde hace varios años. Sin embargo, su popularidad se disparó en el 2020, cuando instituciones educativas de todos los niveles se vieron obligadas a trasladar sus aulas al espacio virtual por la pandemia del COVID-19. Aunque al principio muchos experimentaron dificultades para adaptarse a esta modalidad, en especial los estudiantes más chicos, la educación en línea demostró ser una herramienta valiosa y efectiva para todos los grados, desde elemental hasta universitario.

A medida que las aulas presenciales comenzaron su reapertura, la educación virtual se consolidó como una alternativa viable y sostenible a largo plazo. No obstante, todavía existe una percepción equivocada de que la educación virtual es inferior a la educación presencial. Estudios recientes han demostrado que esto no es cierto y que la educación virtual puede ser igual o incluso más efectiva que la educación presencial.

Ventajas de la educación virtual: flexibilidad y accesibilidad

Un estudio recientemente publicado en la revista Online Learning Journal (Student Satisfaction and the Future of Online Learning in Higher Education: Lessons from a Natural Experiment) revela la alta satisfacción del estudiantado de nivel universitario con la educación virtual y la gran probabilidad que existe de que la modalidad en línea continúe creciendo en popularidad (Wright et al., 2023). Los estudiantes reportaron que la experiencia en línea fue tan satisfactoria como la educación presencial, lo que sugiere que la educación virtual puede ser una alternativa viable para aquellos que buscan flexibilidad y conveniencia en su educación.

Y es que la educación virtual ha venido tomando fuerza en los últimos años gracias a su mayor ventaja: la flexibilidad. Este beneficio que la educación tradicional no puede igualar permite que los estudiantes se conecten a sus clases desde cualquier lugar y facilita que los estudiantes ajusten sus estudios a sus horarios, algo especialmente atractivo para aquellos que trabajan o son atletas, o que viven en áreas remotas donde la educación presencial no está disponible. La educación en línea también es beneficiosa para aquellos que prefieren aprender a su propio ritmo y en su propio espacio. En fin, la flexibilidad que tiene el aula virtual elimina muchas barreras y aumenta las oportunidades de crecimiento académico.

El papel clave de las tutorías virtuales en la educación en línea

A pesar de que la flexibilidad es la mayor ventaja de la educación en línea, muchos piensan que el estudio virtual es solitario y aislado, sin la posibilidad de recibir la ayuda necesaria para garantizar el éxito académico. Pero, esto no podría estar más lejos de la verdad. Es importante recalcar el papel fundamental que juegan los tutores virtuales en la educación en línea y cómo estos profesionales pueden brindar el apoyo necesario para asegurar el éxito académico de los estudiantes.

Según un estudio publicado en la revista Journal of Student Research (Effects Of Online Tutoring on Test Scores, Confidence, and Future Career Paths During the Pandemic), a través de una combinación de factores como tutores apasionados y un entorno de aprendizaje receptivo, las tutorías en línea pueden mejorar tanto las calificaciones de los estudiantes en sus clases de matemáticas como la efectividad del aprendizaje virtual, mientras que al mismo tiempo fomenta la confianza de los estudiantes en sus habilidades (Gao & Kosovsky, 2022).

Las tutorías virtuales son una herramienta invaluable para los estudiantes que buscan mejorar su rendimiento académico. Un tutor ayuda a su estudiante a comprender mejor el material, aclarar sus dudas y prepararse para sus exámenes. Esto personaliza la experiencia educativa adaptándose al ritmo del estudiante y modificando el estilo de enseñanza para que se ajuste a su estilo de aprendizaje. El tutor sirve también de mentor y fuente de apoyo, especialmente para estudiantes que tienen dificultad en mantenerse motivados y enfocados en sus estudios. Un tutor provee un nivel adicional de responsabilidad y seguimiento que ayuda al estudiante a mantenerse en el camino correcto hacia el éxito académico.

¿Será mejor tomar las tutorías de forma presencial o virtual?

La única diferencia entre las tutorías virtuales y presenciales está en la forma en que interactúan los tutores con sus estudiantes. Un tutor presencial puede trabajar con su estudiante cara a cara, mientras que el tutor virtual hace lo mismo mediante el uso de videoconferencia. La atención personalizada de forma virtual es posible gracias al uso de tecnología moderna, como pizarras interactivas y espacios colaborativos en línea, que le permiten al tutor trabajar con su estudiante para ofrecerle la ayuda que necesita, como si estuviera a su lado. En otras palabras: si bien el tutor presencial tiene a su estudiante al otro lado de la mesa, el tutor virtual lo tiene al otro lado de la pantalla.

En términos generales, para mejorar el rendimiento académico es importante que los estudiantes reciban tutorías de alta calidad, ya sea en persona o de forma virtual. Cabe señalar que la efectividad de las tutorías virtuales puede depender de varios factores, como la calidad de la tecnología utilizada, la experiencia y preparación académica del tutor y la motivación del estudiante. Es sumamente importante para ambas partes contar con una buena conexión al internet y un tener un espacio de estudio tranquilo, libre de distracciones.

Perspectivas para el futuro: ¿Hacia dónde se dirige la educación virtual?

La educación virtual está en constante evolución y transformación, impulsada por los avances tecnológicos y las necesidades educativas de los estudiantes. En la actualidad, se está dando mayor importancia a la colaboración y la interacción en línea, lo que ha llevado al desarrollo de herramientas y plataformas educativas que fomentan un espacio de colaboración e interacción social. La educación virtual se dirige hacia un futuro más personalizado, interactivo y accesible, que le permite a los estudiantes aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar.

En definitiva, la enseñanza virtual vino para quedarse y las tutorías virtuales juegan un papel fundamental en el éxito académico. No subestimes el valor de buscar ayuda en tus estudios cuando la necesites. El apoyo académico de las tutorías virtuales es indispensable para que alcances tus objetivos académicos y aproveches al máximo tu experiencia de aprendizaje virtual.

La autora es la fundadora y directora de Honors Learning Center, un centro de tutorías especializado en las áreas de matemáticas, ciencias, inglés y español. Fundado en 1992 y con más de 31 años de experiencia en Puerto Rico, su equipo de profesionales cuenta con maestros graduados de Educación con experiencia en la práctica docente que ofrecen tutorías virtuales individualizadas a estudiantes de nivel intermedio a universitario y repasos para las pruebas de admisión universitaria del SAT y el PAA. Para más información, síguelos en Instagram y Facebook en @honorslc, accede HonorsLC.com o llama al 787-756-7691.