EDP University continúa ofreciendo becas hasta un máximo de $6,000 por año académico para estudiar maestrías. Estos incentivos se ofrecen a través de la aprobación de una subvención federal por un período de cinco años, bajo el programa Promoting Post-baccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA). El proyecto se titula Improving Graduate Opportunities through Distance Learning and Financial Literacy.

“La beca PPOHA me ha ayudado con los costos de la maestría y me ha permitido maximizar mi tiempo libre luego de ocho horas de trabajo para enfocarme en los estudios. La maestría en Administración de Empresas ha ampliado mis conocimientos; veo los procesos laborales desde una perspectiva nueva. Ahora comprendo mejor muchas cosas; por qué y cómo el patrono toma ciertas decisiones. El conocimiento, los deseos de superación y los logros me impulsan cada día a continuar trabajando por mis sueños”, expresó Milca Leduc Orellana, estudiante de la maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica.

Programas graduados disponibles para becas

Maestría en Sistemas de Información, maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica y maestría en Sistemas de Información con especialidad en Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital (MISFI, disponible 100 % online y presencial), en el Recinto de Hato Rey.

Maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma y maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Cuidado Agudo/Crítico, en el Recinto de San Sebastián.

Comunícate a través de WhatsApp al 787-593-1375 (https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1) o accede a edpuniversity.edu.

EDP University ofrece programas 100 % online y cuenta con cinco unidades académicas ubicadas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao y Villalba. ¡Matricúlate! ¡SABER ES PODER! Las clases inician el lunes, 24 de octubre, con matrícula tardía hasta el sábado, 29 de octubre de 2022.