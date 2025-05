“Dadme una generación que hable la verdad y yo os daré una generación que haga el bien” -

Eugenio María de Hostos

La Clase del 2025 de The Baldwin School of Puerto Rico encarna la visión de Eugenio María de Hostos: jóvenes íntegros, con un profundo sentido de responsabilidad social. Formados bajo los principios del Bachillerato Internacional (IB), se destacan como pensadores críticos, comprometidos con la justicia, la empatía y el servicio.

A lo largo de su trayectoria, han demostrado que el liderazgo no tiene edad y que los valores sólidos transforman realidades. En una comunidad de visión internacional y progresista, han dejado huellas profundas. Ejemplo de ello es Paola Acevedo, quien cursó décimo grado en Alemania como parte del programa Congress-Bundestag (CBYX) y estudiará criminología en la Universidad de Miami. La acompaña Mariana Guzmán, presidenta de la clase y futura ingeniera biomédica, reconocida por promover la equidad de género en las ciencias como líder del club GSTEM.

Camelia Toro, presidenta del consejo estudiantil y del capítulo de Habitat for Humanity, reactivó el grupo, movilizó voluntarios y recaudó fondos con un compromiso ejemplar. Diego Álamo, vicepresidente del consejo, encarna la disciplina y el servicio y continuará su formación en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

En el deporte, Natalia Ponsa Herger jugará tenis en Bentley University, mientras que Micaela Serber, Dean’s Scholar, y Sonya Becker, nadadora nacional en Bahréin, continuarán su desarrollo académico y atlético en Georgia Tech.

El liderazgo de esta clase también se manifestó en la salud mental, la equidad y la inclusión. Alejandra Sánchez organizó un programa en la Escuela Caimito Abajo y, junto a Leland Kirk, Paulina Fierres y Carolina Cobián, dirigió el club The Girl In You, apoyando al Hogar Rafaela Ybarra.

Académicamente, destacan Gabriela N. Rivera (QuestBridge Scholar en Amherst College), Adrián Méndez (nominado a U.S. Presidential Scholar) y Sophia Miranda (admitida a UC Berkeley tras años de trabajo con el Centro de Conservación de Manatíes).

En las artes, 22 estudiantes participaron en la producción de Shrek, presentada por segundo año consecutivo en el Distrito T-Mobile. Con la dirección de Miranda Alsina, la codirección de Stella Gierbolini y el vestuario a cargo de Helena Vélez, fue un reflejo del talento, la colaboración y el liderazgo de esta generación.

Además, 16 estudiantes fueron reconocidos por el College Board como National Recognition Scholars, destacándose por su excelencia académica, resiliencia y compromiso.

Los estudiantes de la Clase del 2025 han vivido con propósito, actuado con convicción y trabajado con pasión por un futuro mejor. Su formación ética, visión global y valores sólidos los preparan para enfrentar con confianza los desafíos por venir.