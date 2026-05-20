La inauguración del nuevo C.R.I.B., Center for Research and Innovation at Baldwin marca un momento transformador para The Baldwin School of Puerto Rico y refleja el compromiso institucional de fomentar la investigación, la creatividad y la innovación como herramientas de cambio.

Más que un edificio, el C.R.I.B. representa un espacio donde las ideas cobran vida a través de la ciencia, el diseño, los medios y el impacto social.

En consonancia con esta visión, la Clase de 2026 ha tenido un papel protagónico. Siete de sus estudiantes fueron reconocidos como candidatos al prestigioso programa U.S. Presidential Scholars: Alejandro Benítez, Aliana Busquets, Shanti Isaac, Gabriela Oller, Enrique Ríos, Daniel Soto y Siona Pramoda. De este grupo, Aliana Busquets y Siona “Dolly” Pramoda fueron nombradas semifinalistas, distinción que refleja sus extraordinarios logros académicos, científicos y comunitarios.

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Sus trayectorias, aunque distintas, comparten un mismo hilo conductor: la convicción de que el conocimiento debe ponerse al servicio de los demás. Dolly encarna el perfil que el C.R.I.B. busca cultivar: una joven que combina investigación científica avanzada, innovación tecnológica y servicio comunitario. Su trabajo en biología molecular y células madre en el Gladstone Institute, junto con el desarrollo de aplicaciones enfocadas en salud mental, seguridad digital y justicia ambiental, le ha valido reconocimientos nacionales como Forbes 30 Under 30 y el premio de la Casa Blanca Girls Leading Change.

Esa misma innovación con propósito se refleja en Alejandro Benítez, quien transformó una experiencia personal en acción cívica concreta al impulsar la aprobación de la Ley para la Protección de Personas con Alergias Alimentarias en Puerto Rico. Por su parte, Aliana Busquets amplió su impacto mediante I Support Positive Youth, iniciativa que promueve oportunidades educativas y apoyo para jóvenes.

La Clase de 2026 deja claro que innovar es imaginar nuevas maneras de servir, crear y transformar la isla y el mundo que nos rodea.