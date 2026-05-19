( Suministrada )

1. Salud mental y manejo del estrés

Consejo: Aprende a pedir ayuda a tiempo. Esta transición de vida puede generar ansiedad, sentimientos de agobio e indecisión, y eso es completamente normal. Por eso, es importante buscar ayuda a tiempo, ya sea de familiares, amistades o de los recursos de apoyo que ofrecen las universidades.

Consejo: No te compares. Cada proceso es diferente. La carrera que escogiste y el camino hacia el éxito no necesariamente será igual al de otras personas. Para proteger tu salud mental y disfrutar esta etapa, es importante aprender a enfocarte en tu propio proceso.

Consejo: Cuida de ti. Al comenzar esta nueva etapa, debes desarrollar hábitos de estudio adecuados, mantener una alimentación saludable y procurar un buen descanso. Lograr un balance entre lo académico, lo social y lo familiar será clave para mantener una buena salud mental.

2. Elección de carrera y propósito profesional

Consejo: Comienza a pensar en tu futuro desde temprano. Nunca es demasiado temprano para reflexionar sobre tu futuro profesional. Mientras antes explores tus intereses y fortalezas, más preparado estarás para tomar decisiones sobre tu carrera.

Consejo: Explora en tu primer año. No todas las personas descubren qué quieren estudiar a los 17 o 18 años, y eso es normal. Si llegas a la universidad sin tenerlo claro, aprovecha el primer año para explorar intereses, identificar qué valoras en una profesión y descubrir el estilo de vida que deseas tener.

Consejo: Escoge por ti. Muchas veces existe presión familiar o social al momento de escoger una carrera. Por eso, es importante tomar esa decisión pensando en tus metas e intereses. Investigar, participar en actividades y conversar con profesionales del área puede ayudarte a aclarar dudas y conocer la realidad de cada profesión.

3. Habilidades más valoradas en el mercado laboral

Consejo: Aprende a sacarle provecho a la tecnología. Aunque los jóvenes utilizan la tecnología diariamente, es importante aprender a usarla correctamente para aprovecharla al máximo en el ámbito académico y profesional.

Consejo: Aprende varios idiomas. Dominar más de un idioma sigue siendo una herramienta importante para abrir oportunidades en el mercado laboral. La capacidad de comunicarse en distintos idiomas puede marcar una gran diferencia profesional. Es necesario que tengas capacidad de comunicarte, como mínimo, en dos idiomas.

Consejo: Desarrolla tu adaptabilidad. La capacidad de adaptarse a los cambios es una de las habilidades más valoradas actualmente. La tecnología evoluciona constantemente y es importante mantenerse dispuesto a seguir aprendiendo.

4. Ciberseguridad básica

Consejo: Utiliza contraseñas seguras. Se recomienda crear contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta. Es importante tenerlas anotadas en una libreta o lugar seguro para cuando sea necesario o, en caso de que se te olviden, puedes dársela a tus padres. Además, activar métodos de autenticación adicionales puede ofrecer una mayor protección para tu información.

Consejo: No compartas tu información personal. Aunque algunas plataformas ofrecen guardar credenciales automáticamente, es importante ser cuidadoso al compartir información confidencial y proteger siempre tus datos personales.

Consejo: Evita utilizar dispositivos desconocidos. Es necesario que consideres el dispositivo donde entras tu información. Si vas a llenar algo relacionado a las finanzas o algo muy personal, definitivamente debes hacerlo desde tu computadora o teléfono, no desde un dispositivo que todo el mundo utiliza.

5. Relaciones saludables y comunicación

Consejo: Mantente abierto a nuevas relaciones. Vas a una nueva etapa y es probable que tu entorno cambie por completo, así que las amistades van a cambiar. Cuando llegues a los salones, puedes ir identificando personas que tienen los gustos e intereses similares a los tuyos. Esto, definitivamente, los unirá como compañeros de clases y, eventualmente, como amigos.

Consejo: Desarrolla tus habilidades de comunicación. Aprender a comunicarse de manera clara y profesional será importante tanto en la vida personal como en la profesional.

Consejo: Establece límites saludables. Si hay conductas de compañeros que no te agradan, aprende a poner límites. Eso es básico en ese primer año porque debes aprender a fluir positivamente y también cuidar de tu salud emocional.

6. Independencia y vida adulta realista

Consejo: Mantén una buena comunicación. La comunicación con familiares, amistades, profesores y compañeros puede ayudarte a contar con apoyo en momentos importantes de la vida universitaria.

Consejo: Organízate. La organización será una herramienta esencial para manejar responsabilidades y desarrollar la madurez que requiere la vida adulta.

Consejo: Sé responsable. Hay que ser responsables con las finanzas, con los estudios y con uno mismo. La independencia implica responsabilidad financiera, académica y personal. Equivocarse será parte del proceso, pero aprender de esos errores, te permitirá crecer y tomar mejores decisiones.

7. Finanzas personales básicas

Consejo: Ahorrar es clave. Aprender a vivir dentro de tus posibilidades y controlar tus gastos es fundamental. No es necesario esperar a ganar más dinero para comenzar a desarrollar buenos hábitos financieros.

Consejo: Lleva un presupuesto. Un presupuesto es un plan para que tu dinero trabaje con intención. No importa la cantidad de dinero que generes o si estás recibiendo ayudas económicas de tus padres y de becas, es necesario que hagas un presupuesto y establezcas tus gastos.

Consejo: Usa las tarjetas de crédito responsablemente. El crédito debe utilizarse como una herramienta financiera y no como dinero adicional. Manejarlo correctamente desde joven puede evitar problemas financieros en el futuro.

8. Inteligencia artificial en la educación y el trabajo

Consejo: Mírala como una herramienta de apoyo. La inteligencia artificial no debe verse como una amenaza, sino como una aliada. Así como ocurrió con la tecnología y las redes sociales, puede ayudarnos a desarrollar ideas, aumentar la productividad y facilitar distintos procesos.

Consejo: Utilízala de forma ética. Es importante aprender a utilizar la inteligencia artificial responsablemente. Las universidades cuentan con herramientas para identificar el plagio, por lo que debemos evitar prácticas poco éticas y usarla únicamente como apoyo.

Consejo: No sustituyas tu pensamiento crítico. La inteligencia artificial no debe limitar tu capacidad de resolver problemas, analizar profundamente o desarrollar curiosidad intelectual. Precisamente, esas son algunas de las habilidades que se fortalecen en la universidad y que seguirán siendo esenciales en el futuro.

9. Redes sociales y huella digital

Consejo: Cuida tu presencia en redes sociales. Muchas universidades y empresas evalúan la presencia digital de quienes solicitan admisión o empleo. Incluso si tus cuentas son privadas, la forma en que te expresas y el contenido que compartes reflejan quién eres.

Consejo: Piensa antes de publicar. Antes de compartir contenido, pregúntate si te sentirías cómodo viéndolo frente a tu familia, profesores o futuros empleadores. Lo que hoy parece divertido podría afectar tu imagen en el futuro.

Consejo: Muestra tus fortalezas. Las redes sociales también pueden convertirse en una vitrina para mostrar talentos, proyectos y habilidades. Utilizarlas de manera positiva puede ayudarte a crear nuevas oportunidades.

10. Emprendimiento joven

Consejo: Utiliza las redes sociales a tu favor. Muchos jóvenes están utilizando las redes sociales para desarrollar negocios, vender productos y promover servicios. Las oportunidades para emprender en el entorno digital continúan creciendo.

Consejo: Mantente abierto a redefinir tus ideas. Emprender también requiere inteligencia emocional y capacidad de adaptación. A veces las ideas no funcionan exactamente como se planearon, pero estar dispuesto a ajustarlas puede ayudar a que evolucionen exitosamente.

Consejo: Aprovecha tus talentos y experiencias. Tus habilidades y talentos pueden convertirse en la base de un emprendimiento. Ya sea en las artes, el deporte o cualquier otra área, identificar aquello que haces bien puede ayudarte a crear oportunidades.

11. Cambio climático y responsabilidad social

Consejo: Continúa creando conciencia. Esta generación ha demostrado una mayor sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales. Mantener ese compromiso será esencial para impulsar cambios positivos en el futuro.

Consejo: Promueve prácticas proambiente. Acciones simples como reciclar, reducir desperdicios y apoyar el uso de energías renovables pueden generar un impacto importante en el medioambiente.

Consejo: Motiva a otras generaciones. Además de crear conciencia, los jóvenes pueden convertirse en agentes de cambio que inspiren a otros a proteger el planeta y asumir una participación más activa.

Fuentes: Nelissa Domínguez, consejera profesional licenciada y fundadora de iCounseling; y Myrna Vázquez, coach certificada en finanzas personales y fundadora de Fit Wallet.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.