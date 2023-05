José Antonio Puig Camacho no salía de su asombro cuando se enteró de que fue seleccionado al U.S. Presidential Scholars, por la Comisión de Becarios Presidenciales de la Casa Blanca, como uno de los dos representantes de la clase 2023 en Puerto Rico.

Esto, por su excelente desempeño académico, liderazgo y servicio comunitario; cualidades que han caracterizado a este alumno de TASIS Dorado, quien forma parte del nuevo grupo de presidential scholars, integrado por 161 estudiantes provenientes de todos los estados, incluyendo Washington D. C. y, el archipiélago borincano.

“Me siento súper honrado con esto. Lo veo como una culminación de mi trayectoria en la escuela. Esto se une a un montón de logros que van, desde las universidades que me aceptaron, hasta este punto, el U.S. Presidential Scholars, uno de los honores más grandes que un estudiante puede recibir en todo Estados Unidos”, manifestó el joven de 18 años.

El talentoso estudiante explicó que, “es un honor que se basa en un puntaje excepcionalmente bueno en el SAT de College Board o en el ACT del Programa de Pruebas Universitarias Estadounidenses”.

“Para ser semifinalista, hay una serie de preguntas que tienes que contestar; varios ensayos, recomendaciones de maestros, diferentes cosas que debes hacer para pasar a la próxima fase. Las preguntas tienen que ver con el liderazgo en la comunidad, en la escuela y la labor comunitaria; las cosas que has hecho de impacto”, expuso Puig, nacido en San Juan y criado en Dorado.

“No me esperaba ganar, pero cuando veía las preguntas, yo sabía que tenía los requisitos para poder llegar lejos y tenía que aprovechar esta oportunidad para poder demostrarlo. Gracias al apoyo de mi familia, de la escuela y de mis amigos, pude alcanzar la meta”, confesó.

Asimismo, reveló su interés de estudiar Medicina, al igual que sus padres, el fisiatra José Luis Puig Rivera y, la dermatóloga Nydia Camacho Padilla. Señaló que iniciará su nueva etapa en Brown University, en Providence, Rhode Island.

“La carrera que estoy evaluando es para ser médico en el futuro, pero voy a estudiar Biología, también me encantan las Ciencias Ambientales. Eventualmente, luego de la universidad, me encantaría volver a Puerto Rico, que es mi hogar. Es una isla bella, la gente es buena, pero, sobre todo, es una isla que necesita mucha ayuda, especialmente en el área de la Medicina”, sostuvo.

De otra parte, detalló que la formación recibida en TASIS es clave en el logro alcanzado.

“En TASIS hay muchos cursos que me gustaba estudiar; clases de Ciencia, Biología y Ciencias Ambientales que, es lo que me gusta. De ahí, pude partir a ver cómo yo podía coger lo que aprendí en el salón y ayudar a la comunidad”, apuntó. “Aprendí mucho sobre la preservación de corales en problemas ambientales y ahí pude hacer mi labor comunitaria, tratando de ayudar al ambiente en Puerto Rico. Pude hacer esa conexión y TASIS me ayudó a lograrlo”, agregó.

Por su parte, Sara Hernández Marchany, directora del Upper School de TASIS Dorado, resaltó las cualidades que siempre caracterizaron a José Antonio, desde que inició su vida académica en la institución.

“Estamos extremadamente orgullosos por los logros de José. Desde que él llegó a la escuela, siempre ha dado su máximo esfuerzo en todo lo que hace, con mucha humildad. No lo hace por buscar honores. Es una persona sumamente trabajadora, es parte de nuestro grupo de líderes estudiantes y modela con su trabajo a estudiantes de grados menores”, acotó.

“Todo lo que ha sembrado, ahora obtiene el fruto a través de ese premio porque él lo trabajó consistentemente en todos estos años. Es un honor que él reciba este premio y ponga a nuestra escuela en alto. Para una educadora como yo, es uno de los honores más grandes, poder ver que el esfuerzo logra tener resultados positivos”, añadió.

Igualmente, la educadora mencionó que el reconocimiento alcanzado por este alumno posiciona a la escuela en otro nivel pues, Puig es el cuarto estudiante de TASIS en recibir el máximo galardón.

“Es un impacto increíble, porque, de Puerto Rico, solo escogen a dos estudiantes: una fémina y un masculino. En esa primera ronda, hubo cerca de 30 estudiantes. El logro alcanzado por José es equivalente al best student of the year en Puerto Rico”, resaltó.

“Para una escuela joven como nosotros, es nuestro cuarto estudiante con este honor. También es el primer varón, lo que me da mucha alegría. Las anteriores han sido féminas. Esto nos dice que, con el trabajo que estamos haciendo, los estamos encaminando bien y seguimos desarrollando a los jóvenes para lograr sus metas”, puntualizó.

“Me gustaría decir que soy un líder, pero, igual, disfruto mucho trabajar con otras personas, en equipo, para lograr una meta. Animo a otros estudiantes a trabajar por alcanzar sus metas. Si tienes la determinación y el talento para poder llegar, es cuestión de intentar”, concluyó José Antonio.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.