La Clase 2026 de TASIS Dorado celebra una trayectoria marcada por la excelencia académica, el liderazgo, el servicio y el alto desempeño deportivo.

Con una tasa de aceptación universitaria del 100 %, sus 68 seniors obtuvieron 385 admisiones a universidades en Estados Unidos, Puerto Rico y el extranjero y más de $3 millones en becas por mérito. Además, completaron más de 10,500 horas de servicio comunitario, impactando organizaciones y comunidades locales e internacionales.

Entre sus reconocimientos académicos se destacan siete U.S. Presidential Scholars Candidates y un National Merit Scholarship Winner, Lucas Carlo, quien representó a Puerto Rico en la International AI Olympiad en Arabia Saudita y en la International Mathematical Olympiad en Australia, además de obtener una mención honorífica en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática en Chile.

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Figuran también 30 National Recognition Scholars, 45 AP Scholars, nueve AP International Diplomas, siete AP Seminar and Research Certifi cates, siete AP Capstone Diplomas y ocho Cum Laude Society.

Otros reconocimientos nacionales incluyen a Tobias Luksemberg, NASC Scholarship National Winner y National Distinguished Student Leader; Elena Pietrantoni, National Distinguished Student Leader; y Carola Pacheco, NHS Scholarship Finalist.

Asimismo, 40 de los 68 seniors son estudiantes-atletas. Sus logros en la PRHSAA incluyen campeonatos en Tennis Boys Varsity y Beach Tennis Varsity, con Isabel Otero y Mariana Pamias; subcampeonatos en Tennis Girls Varsity, Golf Girls Varsity y Golf Boys Varsity, con Nicolás Gervasi, quien obtuvo el segundo lugar individual, así como la clasificación del Soccer Boys Varsity al Final Four del National Championship Tournament 2026.

En natación, se destaca Caleb Romero-Serrano, PRHSAA Top Swimmer desde 2022, quien estableció el récord de liga en 50 Fly y posee los récords absolutos de Puerto Rico en 200 y 400 metros freestyle short course; Caleb continuará su carrera en Northwestern University, NCAA Division I.

Laura Ramos Falcón, directora de la Escuela Secundaria, elogió a la Clase 2026: “Desde sus primeros años en TASIS Dorado, esta clase ha demostrado dedicación, iniciativa y deseo de superarse. Más allá de sus éxitos académicos, han sobresalido por su autenticidad y por la manera en que han impactado a nuestra comunidad. Su creatividad, diversidad de talentos y compromiso los convierten en una generación preparada para asumir nuevos retos y aprovechar cada oportunidad que el futuro les presente”.

La Clase 2026 refleja la misión de TASIS Dorado: retar y guiar a sus estudiantes hacia la excelencia académica y personal, formando ciudadanos globales íntegros, solidarios y preparados para liderar en un mundo en constante evolución.

Con reconocimientos como el MSA Program of Distinction in STEM y el RAIL Endorsement, TASIS Dorado reafirma su compromiso con una educación innovadora, responsable y orientada al futuro.