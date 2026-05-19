Con más de ciento diez años de trayectoria, Saint John’s School se ha distinguido por formar estudiantes íntegros, seguros de sus capacidades y preparados para sobresalir en diversos escenarios académicos y personales. Desde su campus en Condado, la institución privada, laica y sin fines de lucro es reconocida por su excelencia académica y por ofrecer una educación preparatoria universitaria. Su currículo abarca desde toddler hasta duodécimo grado.

Su propuesta educativa combina excelencia académica, liderazgo ético, creatividad y sentido de comunidad en un ambiente dinámico y colaborativo que impulsa el desarrollo del máximo potencial académico, artístico y atlético de cada estudiante. La alianza con las familias sigue siendo parte esencial de esa experiencia formativa.

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El programa toddler se distingue por su enfoque Montessori y por impartirse íntegramente en español. El nivel PPK, bilingüe y basado también en el método Montessori, forma parte de un programa de Early Childhood reconocido como Program of Distinction por la Middle States Association, lo que valida la excelencia de su enfoque educativo durante las etapas más importantes del desarrollo infantil.

En la escuela elemental, los estudiantes figuran consistentemente entre los puntajes más altos de Puerto Rico en el examen Comprehensive Testing Program, una evaluación que mide las destrezas de razonamiento verbal y cuantitativo, lectura, escritura y matemáticas. Su currículo integra experiencias STEAM, música y artes visuales y escénicas que fortalecen la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Durante la temporada 2025–2026, los Huracanes conquistaron 13 campeonatos, incluidos dos títulos nacionales en voleibol masculino, en las categorías junior varsity y varsity. ( Suministrada )

La división secundaria ofrece un currículo académico riguroso, con cursos Honors y Advanced Placement, diseñado para formar estudiantes capaces de analizar, colaborar, resolver problemas reales y liderar con propósito en un contexto global. La Clase 2026 refleja ese compromiso con un 100 % de aceptación universitaria, 396 admisiones en 156 universidades altamente selectivas y reconocidas y un 69 % de aceptación en solicitudes de Early Decision.

La experiencia estudiantil se enriquece con más de 50 clubes, organizaciones y publicaciones, además de un sólido programa atlético desde PK hasta 12.o grado. Durante la temporada 2025–2026, los Huracanes conquistaron 13 campeonatos, incluidos dos títulos nacionales en voleibol masculino, en las categorías junior varsity y varsity.

Dentro del salón de clases, sobre el escenario, en competencias académicas o en la cancha, los estudiantes de Saint John’s School descubren nuevas fortalezas, siguen sus pasiones y desarrollan la confianza necesaria para construir la mejor versión de sí mismos.

Para más información sobre los programas académicos y extracurriculares, llama al 787-728-5356 o escribe a admissions@sjspr.org.