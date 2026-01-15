Conocer el legado cultural del fenecido comediante José Miguel Agrelot, inmortalizado como Don Cholito, fue una de las experiencias más memorables para un grupo de jóvenes que tuvieron la tarea de confeccionar un cabezudo sobre este personaje.

Se trata de varios estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Especializada Central de Artes Visuales de San Juan, quienes participaron de un proyecto especial para la clase de arte, en el cual trabajaron con varias figuras del espectro artístico y literario, con el objetivo de presentarlas en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.

Dirigidos por la maestra Sonia Kercadó Rivera, los alumnos se sumergieron en las páginas de nuestra historia durante unos meses, para absorber la esencia de personajes como Felisa Rincón de Gautier, conocida como Doña Fela, Juan Bobo y la puerca, una jibarita y Agrelot.

Para la alumna Mya Orozco de 17 años, “fue una experiencia bien bonita”.

“Siento que nos preparamos muy bien. La maestra nos educó primero sobre el por qué los cabezudos son tan importantes para Puerto Rico. Luego nos guió paso a paso en cómo hacer uno, dándonos la libertad artística, pero al mismo tiempo, enseñándonos y guiándonos cuando necesitábamos ayuda”, expresó.

En su caso, trabajó en un grupo integrado por cinco estudiantes para completar el cabezudo de la puerca de Juan Bobo, uno de los personajes más pintorescos de la literatura infantil puertorriqueña.

“No conocía del personaje. De hecho, en todo mi grupo, ninguno sabíamos quién era la puerca de Juan Bobo. La maestra fue la primera persona que nos explicó quién era Juan Bobo, cuál era su historia y la historia en que aparecía la puerca de Juan Bobo”, relató.

“Personalmente, me encantó la historia, de cómo Juan Bobo interpretó las órdenes de la madre y empezó a vestir a la puerca como toda una dama. Nosotros tratamos de capturar eso, poniéndole un sombrero, flores, perlas, plumas, para enseñar esa parte del cuento. Hasta le pusimos maquillaje”, narró.

La estudiante sanjuanera reconoció la importancia de integrar a la juventud en este tipo de proyecto.

“Me siento tan orgullosa y feliz de que la juventud sea incluida en esta parte tan crucial de nuestra cultura para que no se deje caer, simplemente porque somos la nueva generación”, expuso al destacar que su meta universitaria está relacionada con las artes.

De hecho, Orozco participará de la inauguración de las fiestas hoy 15 de enero; no como espectadora sino como parte del desfile.

“Me tiene con un orgullo que se me escapa del corazón. Yo pienso en eso y pienso que ya mismo son las Fiestas de la Calle San Sebastián y me da un orgullo que es inexplicable”, confesó.

Mientras que, Andrés Matos de 17 años, trabajó con el cabezudo de Don Cholito.

“Fue algo organizado y a la vez divertido. Técnicamente, todo el proceso fue bastante bueno porque también trabajamos con accesorios que necesitaba Don Cholito, su pava, sus gafas. También, estábamos poniéndole detalles en sus facciones que permitan que se distinga la persona”, señaló.

Asimismo, aseguró que, durante el proceso, “sentí que movía nuestro legado como puertorriqueños, porque nosotros también empezamos conociendo de dónde salió la tradición de los cabezudos”.

“Es algo que se lleva desde España, pero como tal, es una mezcla de varias culturas y me parece algo bastante bonito que celebremos esto en la calle San Sebastián y que, a la misma vez, yo sea parte de esto. Me siento orgulloso de eso”, recalcó.

En cuanto a la figura de Don Cholito, admitió que, “no sabía de él, pero de lo que pude investigar, era una persona bastante especial con su rol de comediante y cómo hacer sentir a la gente y pasar estas emociones”.

“Don Cholito representa algo característico de nosotros: ser alegres. Era un comediante, pero le dio una voz bien fuerte a nuestra identidad puertorriqueña en muchos aspectos culturales que llevamos arraigados”, agregó.

En tanto, afirmó que su participación en este proyecto “me hace sentir como si realmente estoy dejando algo como legado a Puerto Rico”.

“Es algo pequeño, pero realmente, en el momento importa mucho y representa bastante nuestra cultura. Lo más importante es que sigamos aportando con el tiempo”, resaltó el joven quien estudiará cinematografía en Nueva York.

Por su parte, Yolimar Díaz Gutiérrez, aseguró que, “me pareció bastante interesante poder aprender a cómo hacer los cabezudos, es algo que había escuchado antes y había visto mucho”.

“También me gustó el trabajo en equipo. Nosotros hicimos el cabezudo de Don Cholito. Lo que más me llamó la atención del proceso es cómo tienes que visualizar la cara de la persona que vas a hacer y tratar de traducirlo en formas geométricas; hacerlo con los cartones y luego transformarlos”, dijo.

Otros estudiantes que trabajaron en el proyecto fueron Julieta Rodríguez, Génesis Calderón, Amaya Carrasquillo, Suleiann López, Paola Martínez,

Mauricio Quinteros, Ricardo Vega, Soraya Mejías, Kathleen Benítez, Vanessa Torres, Génesis Ferrer, Ángel Cirino, Camilo Rivera, Lola Jerauld, Marina Nieves y Paula Rivera.

