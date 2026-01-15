Maritere González, primera dama de la ciudad capital de San Juan, aprendió desde el hogar a apreciar y valorar las artes y a identificarse con las expresiones culturales puertorriqueñas. Por eso siente una conexión tan especial con las Fiestas de la Calle San Sebastián. Hija de maestros, de arte y música, recuerda que sus progenitores la llevaban de pequeña a esta celebración a disfrutar, particularmente, del trabajo de los artesanos. Esa vivencia se tradujo en un vínculo emocional que le hace sentir como una bendición la oportunidad que tiene, en el presente, de fomentar más aún el reconocimiento hacia esos maestros de la tradición.

Raquel Avilés Sánchez La Dama del Tabaco ( Suministrada )

González lideró un proyecto concebido por el alcalde Miguel A. Romero que consistió en crear un logo para las Fiestas de la Calle San Sebastián, como una pieza de identidad cultural para el evento que cada mes de enero atrae a más de un millón de personas al Viejo San Juan.

Miguel Martínez Geigel Galería Martínez Geigel ( Suministrada )

“En el municipio tenemos claro la importancia de estas fiestas para San Juan y para todo Puerto Rico y tuvimos la misión de seleccionar un tema para acercar elementos de la cultura a la gente. Lo hemos hecho con la bomba, la plena, y, este año, nos enfocamos en agradecer la aportación de nuestros artesanos a las fiestas. Es lo que aprendí a apreciar de las fiestas desde pequeña. Los artesanos se preparan durante todo el año para ofrecer lo mejor de su talento y creatividad en el evento. Por eso, este año procuramos la creación de un logo para las Fiestas de la Calle San Sebastián en el que cada letra representa un renglón de la artesanía puertorriqueña, pues el trabajo de los artesanos consiste en preservar nuestro acervo cultural”, expresó González.

Un grupo selecto de maestros artesanos fue convocado para participar de lleno en el proyecto.

Enid Arce Reyes Plumas pintadas a mano ( Suministrada )

“Conversamos con los artesanos, les presentamos nuestra idea, que el logo reflejara lo que nos representa e identifica como puertorriqueños. Cada artesano plasmó su talento, su arte, en una letra. Hay letras en cigarro, en cerámica, talla de santo, pintura a pluma, serigrafía; todas esas técnicas que vemos cuando recorremos los puestos de los artesanos. Son representantes de nuestra cultura, de nuestras raíces. Es una manera de honrarlos y de agradecerles”, explicó.

Félix Martínez Talla de Santos ( Suministrada )

Para González es importante visibilizar el trabajo de los maestros artesanos y recoger sus testimonios. “Pasamos por esas mesas todos los años con la ilusión de adquirir esas piezas que nos gustan, pero desconocemos el proceso, todo el trabajo detrás de estas. Queremos mostrar que lo que cada uno de nosotros se lleva de las Fiestas de la Calle San Sebastián a su casa es el producto de manos puertorriqueñas, de procesos creativos que, a veces, forman parte de la herencia de familias de artesanos, de un conocimiento y una tradición que ha pasado de generación en generación. Eso nos llena de orgullo, mostrar al pueblo qué los motiva a ellos y el trabajo que constituye cada pieza de artesanía, no importa el renglón que sea”, detalló la primera dama.

Oscar Figueroa Betancourt Esculturas en alambre ( Suministrada )

El público podrá apreciar este logo especial de las Fiestas de la Calle San Sebastián, no solo al asistir al evento desde hoy jueves 15 al domingo 18 de enero, sino a través de un documental que captura el proceso de creación de cada pieza y que se enfoca en la figura de los artesanos participantes y cómo cada artesano plasmó su talento en una de las letras.

Nelson Soler Soler Artesanías Enmarcadas ( Suministrada )

“El alcalde siempre ha creído en elevar y amplificar la experiencia de nuestros visitantes; de ahí surge la idea de realizar este documental. En el proceso creativo entró el equipo de comunicaciones del municipio que dio vida a los detalles. El alcalde quiso que este trabajo tan especial quedara plasmado como un legado”, dijo.

El documental, filmado en el Museo de San Juan, así como en los talleres de los artesanos, se estrenó el domingo pasado por Telemundo; luego se publicará en las plataformas digitales del municipio de San Juan. “El propósito es compartirlo, que se multiplique ese deseo de expandir nuestro orgullo. El resultado final, el nuevo logo de las Fiestas de la Calle San Sebastián, representa nuestra diversidad cultural y cómo nosotros, como pueblo, somos diversos, pero somos uno a la vez”, describió.

Mónica Quiñones Artesana de sillas ( Suministrada )

Como complemento al lanzamiento del logo especial se ha adoptado también el lema “El evento cultural más grande del Caribe”.

“Estamos convencidos de que no hay un evento cultural en el Caribe de esta magnitud, que reúna tantos elementos culturales. Nos hacemos eco de ese lema porque estamos convencidos y orgullosos de nuestras raíces”, afirmó la primera dama capitalina, quien no ocultó su emoción al aseverar que estar involucrada en las Fiestas de la Calle San Sebastián “significa para mí orgullo. Las Fiestas de la Calle San Sebastián sacan lo mejor de mí. Lo disfruto mucho. Es una oportunidad que Dios me ha dado para, junto a mi esposo, aportar a la promoción de nuestra cultura. Es sencillamente maravilloso”.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.