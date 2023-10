¿Estás próximo a cumplir los 65 años? Esta es una nueva etapa, llena de muchos retos y oportunidades, pero también es un momento para disfrutar de los beneficios que trae la edad dorada. Uno de esos beneficios es el acceso al Medicare, el cual te permitirá recibir un cuidado médico adecuado, tomar el control de tu salud y tener una mejor calidad de vida.

“Medicare es un seguro médico por el cual pagamos durante nuestros años de trabajo, ya que aportamos un impuesto dirigido a ese renglón. Cuando cumplimos 65 años, tenemos acceso a ese plan médico porque, durante nuestra vida de trabajo, hemos pagado por esos beneficios”, explicó Marina Díaz, directora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Oficina para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este plan médico no solo beneficia a las personas mayores de 65 años, sino que también está disponible para las personas que, antes de los 65 años, se incapacitan por alguna condición de salud y aquellas que entran en fallo renal en etapa terminal.

“Sobre un 30 % de las personas que reciben Medicare son por discapacidad”, mencionó Díaz, quien añadió que el Medicare original cubre el 80 % de tus costos de salud, no cubre dental ni espejuelos”.

¿Cuándo y cómo solicitar tu Medicare?

Medicare consta de cuatro partes: Parte A (Hospital), Parte B (Ambulatorio), Parte C (Advantage) y Parte D (Medicamentos).

Es importante que los residentes de Puerto Rico conozcan la particularidad del programa en nuestro territorio, porque, cuando las personas cumplen los 65 años, automáticamente se les otorga la Parte A de Medicare, la cual brinda acceso al beneficio de hospital para pernoctar. Sin embargo, para poder tener acceso a la Parte B, que cubre los servicios ambulatorios, entiéndase: los médicos, las sillas y equipos como bastones; rayos X y laboratorios, la persona tiene que solicitarlo.

“La Parte B tiene un costo porque es un plan médico y, a Puerto Rico no se le da automáticamente, sino que se espera a que la persona vaya y lo solicite a la oficina del Seguro Social. Esto es importante que se sepa porque, si la persona no se inscribe en la Parte B, en un período de siete meses, tres meses antes de cumplir 65 años, hasta tres meses después, puede pagar una multa de por vida”, advirtió la directora de CMS.

Cabe mencionar que, actualmente, en Puerto Rico, se pagan cerca de $1.8 millones en multas al año por inscripción tardía.

“Si la persona no puede demostrar que tenía un plan médico igual a Medicare en ese tiempo en que se demoró en inscribirse, puede pagar una multa de por vida”, insistió Díaz.

En el caso de la Parte B, “la prima actual es de $164.90, y hay cubiertas que le dan $164 al paciente para que la persona no tenga que pagar de su Seguro Social la Parte B”, dijo la funcionaria, quien aclaró que todos los años esa prima mensual se revisa y puede variar.

Mientras tanto, en la Parte C, que es la de Medicare Advantage, es donde entran los planes médicos denominados Advantage. Estos no son obligatorios, pero, ciertamente, “en Puerto Rico, 9 de cada 10 beneficiarios tienen un [plan médico] Medicare Advantage para manejar la Parte B”, reveló.

“Si tienes [partes] A y B puedes pedir la parte C. La parte C te va a incluir todo lo que te incluyen la Parte A, la Parte B y la Parte D, todo en un solo package. Ahora, no es obligatorio que uno busque un Advantage, uno puede tener la Parte A, la Parte B y la Parte D, y pagar un suplementario para que te cubra lo que no te cubre Medicare”, dijo.

Los beneficios de optar por un Advantage es que este tipo de plan administra la Parte B y cubre ese gasto. Además, cuenta con otras ayudas claves para el paciente, pero, para eso, necesita estar inscrito con ese plan privado.

“En Puerto Rico han sido bien acogidos estos beneficios que ofrecen los Advantage porque puedes tener el mejor plan médico y los mejores médicos, y, si no puedes llegar a tus citas es como si no tuvieras nada. Puedes tener los mejores médicos y medicinas, pero, si no comes bien, no tienes salud. Por eso, estos ofrecimientos tales como transportación, comida al hogar, tarjeta para OTC (medicamentos sin receta médica) y pañales, entre otros, han sido bien acogidos en Puerto Rico”, mencionó Díaz.

Es importante recalcar que las personas deben estar orientadas para poder acudir a su oficina del Seguro Social a solicitar la Parte B de Medicare. Para esto, el período antes mencionado es de siete meses; tres meses antes de cumplir 65 años, o tres meses después y se le recomienda analizar todos los ofrecimientos de los diversos Medicare Advantage para que decidan lo que mejor se ajusta a sus necesidades.

Para poder inscribirse a Medicare, pueden llamar al 1-800-772-1213 o entrar a la pagina socialsecurity.gov.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.