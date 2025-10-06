Disfrutar de los colores de la vida, de sus sonidos y del simple hecho de estar vivos es un privilegio. Pero esa paz mental se fortalece cuando contamos con un plan de salud que nos respalde, especialmente al llegar a la adultez mayor. Cuidar de la salud no tiene edad y planificar con tiempo garantiza bienestar y tranquilidad.

“Medicare es un programa de salud federal ofrecido por los Estados Unidos, principalmente para personas de 65 años o más, aunque también cubre a personas más jóvenes con ciertas discapacidades o con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD, por sus siglas en inglés)”, explicó Bertram Corwin James, EMBA, MPH, consultor en salud.

Para muchos adultos mayores, Medicare se convierte en un verdadero escudo protector. Esta cubierta facilita el acceso a tratamientos, medicamentos, equipos de apoyo en el hogar y servicios esenciales. “Medicare provee atención médica asequible y amplia, lo que ayuda a reducir gastos directos del paciente, ofrece servicios preventivos para detectar condiciones a tiempo y permite flexibilidad en la elección de proveedores médicos. Además, los planes Medicare Advantage incluyen beneficios adicionales como cuidado dental, visión y programas de bienestar”, destacó Corwin.

Estos programas de bienestar son un aliado valioso para los adultos mayores: promueven la prevención, ayudan a manejar condiciones crónicas y fomentan un estilo de vida saludable y activo. Ofrecen desde chequeos médicos y apoyo en salud mental hasta espacios de actividad física, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

“Al enfocarse en la prevención, estos programas reducen la necesidad de intervenciones médicas costosas y logran un balance entre la salud y el manejo de los costos”, añadió el consultor.

Otro recurso clave son los programas de ahorro de Medicare, diseñados para personas con ingresos limitados. “Entre ellos se encuentran los Medicare Savings Programs (MSP), que ayudan a pagar primas, deducibles y copagos de las partes A y B, y el programa Extra Help, que reduce el costo de los medicamentos recetados de la Parte D”, explicó Corwin. Estos alivios financieros permiten que más personas elegibles tengan acceso a una atención médica completa y asequible.

El mensaje principal es claro: inscribirse en Medicare es una decisión que protege la salud y el bolsillo. Este seguro cubre hospitalizaciones, visitas médicas, medicamentos y servicios preventivos, reduciendo la carga financiera de los adultos mayores. Además, inscribirse a tiempo evita penalidades y asegura el disfrute de todos los beneficios disponibles.

Las cuatro partes de Medicare

Parte A: hospitalizaciones, cuidado en centros de enfermería especializada (SNF) y servicios de hospicio.

hospitalizaciones, cuidado en centros de enfermería especializada (SNF) y servicios de hospicio. Parte B: atención ambulatoria, visitas médicas y servicios preventivos.

atención ambulatoria, visitas médicas y servicios preventivos. Parte C: Medicare Advantage es un tipo de plan ofrecido por compañías privadas que integra las partes A y B y puede incluir beneficios adicionales como visión, dental y medicamentos recetados.

Medicare Advantage es un tipo de plan ofrecido por compañías privadas que integra las partes A y B y puede incluir beneficios adicionales como visión, dental y medicamentos recetados. Parte D: cubierta de medicamentos recetados.

“Cada parte responde a diferentes necesidades de atención médica, ofreciendo opciones de cobertura integral y asequible”, puntualizó Corwin.

El periodo de inscripción abierta de Medicare culmina el 7 de diciembre de 2025. Esta ventana es la oportunidad perfecta para inscribirse por primera vez o revisar el plan actual, considerando opciones como Medicare Advantage o actualizando la cobertura de medicamentos de la Parte D.

“Al actuar ahora, aseguras tu acceso a servicios médicos esenciales, medicamentos y prevención. Es la mejor manera de cuidar tu salud y mantener la tranquilidad durante todo el año. ¡No dejes pasar esta oportunidad crucial!”, concluyó el experto.