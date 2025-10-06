Muchas personas afirman que la vida es una escuela y que, para obtener los mejores resultados, conviene estar preparados. Esta gran lección es evidente cuando se trata de la salud en la llamada “tercera edad”; cuando, por lo general, se asoman nuevas necesidades de atención a la salud física y mental de los individuos.

¿Por qué es necesario un plan de salud?

A cualquier edad, se debe tener acceso a una atención médica apropiada. Para los adultos mayores en Puerto Rico, el programa Medicare responde —en parte— a esta necesidad con un seguro de atención hospitalaria y uno de atención médica ambulatoria. Con Medicare Original, un adulto mayor puede recibir sus cuidados en hospitales, centros de enfermería, oficinas médicas y otros, y puede recibir equipo como andadores, camas y máquinas para la respiración, entre otros. Sin embargo, la salud requiere cuidados adicionales.

Más allá de Medicare

Si bien Medicare Original cubre necesidades básicas, no cubre servicios suplementarios. En cambio, los planes Medicare Advantage sí cubren estos servicios, como cuidado dental, visión, audición y cobertura para medicamentos recetados, entre otros. Esto es lo que significa un plan Medicare Advantage: todos los servicios de salud cubiertos por Medicare Original, más cuidados adicionales. El enfoque está en hacer que su etapa como adulto mayor sea feliz, saludable y llena de energía y nuevas metas.

Los planes Medicare Advantage están altamente regulados por estrictas normas federales, a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Esta agencia cuida los intereses de más de 160 millones de beneficiarios de Medicare y Medicaid en Estados Unidos y Puerto Rico. Esto implica que los planes Medicare Advantage deben conducirse de manera correcta, responsable y equilibrada, trabajando para garantizar un servicio de primera, tanto para sus pacientes como para los profesionales de la salud que los atienden.

MMM exhorta a la población a informarse sobre sus opciones para disfrutar el nivel de salud y bienestar que desea para sus años mayores. Es recomendable orientarse sobre cómo alcanzar el equilibrio adecuado entre los cuidados de salud y los programas suplementarios que elevarán la calidad de vida. Tomarse el tiempo necesario para analizar las diversas ofertas disponibles ayudará a alcanzar los resultados esperados. Después de todo, cuando se trata de salud, hay que tener un buen plan.

