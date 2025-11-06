La Escuela de Medicina San Juan Bautista, como centro educativo integrado, está enfocada en atender la salud de la comunidad. También se enfoca en la realización de investigaciones sobre la medicina comunitaria traslacional y en proveer al país médicos graduados y otros profesionales de la salud que respondan a las necesidades de las poblaciones marginadas.

La institución ofrece varios programas académicos: Medicina, maestría en Salud Pública, bachillerato en Ciencias en Enfermería, LPN-to-BSN Track —un programa académico a manera de puente de enfermería práctica a enfermería con bachillerato— y doctorado en Enfermería con especialidad en “Nurse Practitioner” en Cuidado Primario de Pacientes Adulto-Gerontológico. Además, cuenta con una División de Educación Continua.

Estos programas se enriquecen mutuamente gracias a su continua interacción, las múltiples investigaciones científicas y clínicas realizadas, y el Centro Salud y Justicia de Puerto Rico. Este programa está adscrito a la Escuela, provee servicios clínicos forenses comprensivos y se centra en las víctimas de violencia sexual.

La Escuela mantiene un dinámico programa de Medicina Comunitaria que busca promover una cultura de participación social en todos sus programas mediante la creación de espacios para el aprendizaje, la investigación, el servicio, la educación interprofesional y el refuerzo de la diversidad y la inclusión.

En su Unidad de Investigación Clínica, se llevan a cabo investigaciones en el área de tratamientos y servicios de salud que aportan al futuro de la medicina, tanto a nivel local como internacional.

Para información sobre programas y matrícula, llama al 787-743-3038 o 787-704-9266. También puedes acceder a SanJuanBautista.edu.