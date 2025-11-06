Desde el 2006, EDP University ha impulsado el talento de sus alumnos con el nivel de grado asociado y bachillerato en Diseño de Modas Digital. Ahora, la industria exige más que habilidades; exige liderazgo y estrategia. Por ello, ha desarrollado la nueva maestría en Diseño y Mercadeo de Modas, única en Puerto Rico.

El currículo de 32 créditos está meticulosamente diseñado para convertir al egresado en el estratega de marcas que la industria necesita. Si su visión de la moda trasciende el atelier para impactar el mercado, esta nueva maestría es su plataforma de lanzamiento.

EDP University ( Suministrada )

Podrá desarrollar sus habilidades y expertise en las áreas de visual merchandising, periodismo de la moda, mercadeo de la moda y más. Además, incluye los aspectos legales en la industria de la moda y el emprendimiento en la marca. La maestría concluirá con el proyecto final, que consiste en la elaboración de una colección cápsula comercial creada en un ambiente de mentoría profesional relevante para sus carreras.

PUBLICIDAD

Entre los requisitos de admisión se encuentra contar con un bachillerato de una universidad acreditada, incluyendo los de cursos de diseño/ilustración, costura, patrones y textiles. De no contar con estos cursos, podrán matricularse como prerrequisitos para la maestría.

El programa está disponible para los recintos de Hato Rey y San Sebastián. EDP University ya inició el proceso de matrícula para las clases que inician en enero de 2026.

Para más información, accede a edpuniversity.edu o comunícate a través de WhatsApp, enviando un mensaje al 787-593-1375 (https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1). Saber es Poder.