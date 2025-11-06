UAGM amplía su oferta académica en toda la isla
Entre las carreras cortas, diseñadas para brindar formación técnica en menos de dos años, destacan programas únicos en distintas regiones
La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) continúa fortaleciendo su compromiso con la educación accesible, práctica y pertinente al mercado laboral, con una innovadora oferta académica que se extiende a sus recintos y centros universitarios en toda la isla. Esta expansión incluye programas técnicos, maestrías y grados acelerados dirigidos a estudiantes tradicionales, adultos profesionales y personas que buscan nuevas oportunidades de desarrollo.
Entre las carreras cortas, diseñadas para brindar formación técnica en menos de dos años, destacan programas únicos en distintas regiones. En Cayey y Yabucoa, se ofrece la carrera de Cosmetología – Especialista en Belleza, la cual integra destrezas para la administración efectiva del salón de belleza, higiene, seguridad y servicio al cliente. En Carolina, los estudiantes interesados en la industria de alimentos y bebidas pueden cursar Gerencia de Bebidas con Certificación en Sommelier, un programa que prepara a sus participantes para la administración, selección, compra, almacenamiento, mercadeo y ventas, entre otros.
Por su parte, el centro de Cabo Rojo ofrece la carrera en Panadería y Repostería, ideal para quienes desean emprender en el sector gastronómico. Asimismo, los centros de Barceloneta y Ponce ofrecen Pet Grooming con Entrenamiento Canino, un innovador programa enfocado en el bienestar animal y el adiestramiento responsable. En Yabucoa, Cayey y Bayamón, se suma el programa de Profesional de Uñas, que capacita en técnicas modernas de diseño y cuidado estético.
En el nivel de maestría, la UAGM amplía sus ofertas graduadas con programas altamente especializados y pertinentes. En Cabo Rojo, se ofrece la maestría en Enfermería; en Carolina, las maestrías en Ciencias Biomédicas y en Biotecnología Industrial, ambas centradas en la investigación científica y la innovación tecnológica; y en Santa Isabel, la maestría en Consejería Psicológica, que forma profesionales comprometidos con el bienestar emocional y social.
De otra parte, el Programa AHORA está diseñado para adultos que desean completar o continuar estudios universitarios en horarios flexibles. Incorpora nuevas alternativas en el Recinto de Cupey: el bachillerato en Terapia Respiratoria, el doctorado en Gerencia de Proyectos, el bachillerato en Enfermería y la maestría en Innovación y Emprendimiento.
Con esta diversidad de programas, la UAGM reafirma su liderazgo como la institución de mayor alcance y pertinencia en la educación superior de Puerto Rico, adaptándose a las necesidades de cada región y al dinamismo del mercado laboral.
