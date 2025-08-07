EDP University cree firmemente en el poder transformador de la educación STEM, que integra las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Al enfocarse en estas áreas, prepara a sus estudiantes para afrontar los desafíos del mañana e innovar en un mundo cada vez más tecnológico y cambiante.

Las carreras STEM son de gran relevancia para construir un futuro sostenible. Su alta demanda laboral, junto con su capacidad para impulsar la innovación, las convierte en una de las mejores opciones para los profesionales que buscan crecer y generar un impacto significativo en la sociedad.

Su compromiso con la excelencia se refleja en el proyecto federal Promoting Retention and Graduation Rates in STEM Careers (PRG-STEM). Este proyecto, que inició en el 2021 para estudiantes de tecnología, ahora se extendió a los alumnos de justicia criminal y ofrece la oportunidad de realizar internados remunerados en empresas líderes, adquirir experiencia práctica y desarrollar una red de contactos invaluable.

Desde talleres de impresión 3D, programación, redes de internet, seguridad cibernética y ciencias forenses, entre otros, hasta certificaciones profesionales, sus estudiantes reciben una formación integral que les permite destacarse en un mercado laboral cada vez más competitivo. Además, cuenta con servicios de consejería, tutorías y estipendios para asegurar su éxito académico y personal. Recientemente, 21 estudiantes de los recintos de Hato Rey y San Sebastián tuvieron la oportunidad de presenciar el lanzamiento del Space Falcon 9 Starlink desde el Kennedy Space Center en Orlando, Florida.

Si estás listo para dar el siguiente paso en tu carrera y formar parte de una comunidad de estudiantes y profesores apasionados por la tecnología y la justicia criminal, EDP University te invita a unirte a su comunidad.

Para información, accede a través de edpuniversity.edu o escribe por WhatsApp al https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1. Saber es poder.