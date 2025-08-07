Dónde estudiar una carrera creativa

La creatividad no tiene límites y, para aquellas mentes que cuentan con esta cualidad, las oportunidades de trabajo pueden ser tan grandes como sea la capacidad de expandir la búsqueda de un espacio en el escenario laboral.

En una época en la que la innovación tiene un gran valor, las industrias creativas se posicionan como un pilar estratégico para el desarrollo económico y cultural de Puerto Rico. Pero las preguntas que muchos se hacen son: ¿Cómo empiezo? ¿Dónde me formo académicamente? ¿Qué estudio si soy una persona creativa? ¿Cómo me inserto profesionalmente desde esa vocación?

Un estudio de Invest Puerto Rico revela que las industrias creativas en la isla generan más de $8.7 mil millones anuales y emplean a más de 87,000 personas, agrupando unas 4,100 empresas locales. Esto representa cerca del 2 % del producto interno bruto (PIB).

PUBLICIDAD

“Las industrias creativas ya son un motor económico y cultural clave para Puerto Rico”, afirmó Alan Taveras Sepúlveda, Business Development Director, Technology, Professional Services & Finance de Invest Puerto Rico, quien ha seguido de cerca el impacto del sector en la isla.

Las industria creativas abarcan áreas como la música, el cine, la televisión, el diseño gráfico, la moda, la arquitectura, las artes visuales, la animación, los videojuegos y la producción de eventos, entre otras.

Taveras Sepúlveda mencionó que Puerto Rico ocupa la séptima posición a nivel global en exportación de música y eventos como la residencia artística de Bad Bunny han demostrado el efecto multiplicador del sector en el turismo, el comercio y la economía local.

“Por cada $1,000 que produce el sector creativo, se generan otros $895 en otras industrias”, indicó.

Sin embargo, para que la industria siga creciendo y, de igual forma, las oportunidades, se necesita crear alianzas entre los sectores público y privado.

“Para escalar este modelo, es esencial que los sectores público y privado continúen colaborando para facilitar que más artistas y creativos puedan desarrollar proyectos similares. Esto implica invertir en infraestructura como estudios de grabación y espacios colaborativos, posicionar a Puerto Rico como un destino cultural y de entretenimiento a diferencia de otros destinos en el Caribe, y fortalecer la educación en las artes desde edades tempranas”, añadió Taveras Sepúlveda.

Desde hace unos años, las universidades locales han diversificado gradualmente su oferta para responder a esta demanda de carreras creativas.

“Una de las carreras que más se mueve es el arte gráfico. Todo necesita diseño: desde la rotulación de vehículos y edificios hasta el área editorial. Además, tenemos concentraciones en desarrollo web, animación y fotografía”, explicó Marilyn Torres Rodríguez, gerente de reclutamiento y admisiones de Atlantic University, quien añadió a esta lista las áreas de programación y el diseño de páginas web.

PUBLICIDAD

Asimismo, hay una creciente atención al cine y a la animación. Incluso, sectores como el desarrollo de videojuegos abren nuevas puertas.

“En Puerto Rico, hay espacio para crecer en esta área. Los programas que los jóvenes aprenden a usar, como los de modelado 3D, también tienen aplicaciones en medicina y arquitectura; todo depende de la industria donde se inserten”, dijo Torres Rodríguez.

Dónde estudiar una carrera creativa

Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico

Ofrece bachilleratos con concentraciones en pintura, escultura, artes gráficas, educación del arte, diseño de imagen, diseño industrial, moda y fotografía/motion.

Cuenta con programas de maestría y diplomas orientados a la museología, al arte contemporáneo y a la educación artística.

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Ofrece bachilleratos en pintura, escultura y diseño gráfico.

Las maestrías están disponibles en grabado, fotografía y medios mixtos.

También cuenta con un doctorado en bellas artes.

Universidad Interamericana de Puerto Rico

En sus recintos de Metro y San Germán se pueden estudiar grados asociados y bachilleratos en diseño gráfico.

Atlantic University

Se especializa en carreras creativas. Ofrece un bachillerato en artes y diseño de videojuegos, así como bachilleratos en animación digital, diseño gráfico digital y cinematografía digital.

Estos programas permiten concentraciones especializadas en animación computarizada, fotografía digital y desarrollo web.

En maestría, los ofrecimientos incluyen artes gráficas con especialidad en diseño gráfico digital, programación de tecnologías interactivas y fotografía digital.

Universidad del Sagrado Corazón

A través de su Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas (EADIC) y la Escuela de Comunicación Ferré Rangel, ofrece bachilleratos, maestrías y concentraciones menores.

Entre los bachilleratos disponibles se incluyen animación 3D, artes visuales, escritura creativa y literatura, danza, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de moda, fotografía, música y negocios del arte y entretenimiento.

Las maestrías son en diseño y producción creativa, comunicación con especialidad en periodismo e innovación, y artes en escritura creativa.

También ofrece grados asociados en diseño creativo UI/UX.

Universidad Ana G. Méndez (UAGM)

Ofrece un grado asociado en cinematografía y dirección fotográfica. Su bachillerato en diseño gráfico también está disponible en modalidad en línea.

A través de sus recintos y centros en Cupey, Gurabo, Carolina, Ponce y Arecibo, también ofrece certificados técnicos, carreras cortas y educación continua en áreas como cine, video, animación y diseño.

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR)

A través de su Instituto de Educación Continua, y en sus recintos de Ponce, Mayagüez y Arecibo, ofrece más de 160 programas, incluyendo talleres y certificaciones en artes, comunicación, teatro, producción técnica teatral y medios digitales.

EDP University en Puerto Rico

Ofrece grados asociados y bachilleratos en diseño digital, diseño de modas digital y diseño y decoración de interiores.

Además, mantiene una alianza con la Liga de Arte de San Juan para ampliar su oferta de cursos y talleres en áreas como caricatura japonesa, dibujo y pintura, fotografía digital y mosaico.

Habilidades clave

Quienes desean insertarse en el mercado laboral en carreras creativas deben contar con una serie de habilidades que les ayuden a destacarse. Taveras Sepúlveda enumeró las siguientes:

Ser multidisciplinario y adaptable.

Tener competencia tecnológica y dominio de herramientas digitales.

Integrar la inteligencia artificial en los procesos creativos.

Desarrollar habilidades en análisis de datos, comunicación estratégica y gestión de proyectos.

Contar con alfabetización digital sólida.

Aplicar pensamiento crítico en la toma de decisiones.

Cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo.

Combinar creatividad, pensamiento crítico y habilidades tecnológicas para sobresalir en la economía global.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.