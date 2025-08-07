La etapa universitaria hay que experimentarla y vivirla, no solo porque es donde el individuo expande y amplía sus conocimientos y se especializa hasta formar una carrera profesional, sino también porque la universidad es un universo de posibilidades, vivencias y experiencias. En la universidad estudias, aprendes y te llenas de conocimientos y amplitud de visión, y es el lugar donde se descubren las pasiones y los intereses particulares se juntan con lo universal.

La Universidad Interamericana de Puerto Rico entiende claramente que cada futuro estudiante es diferente, particular, valioso y, una vez que se matricule, continuará desarrollando sus talentos y anhelos, con un valor añadido, a la vez que adquiere excelencia académica y una carrera universitaria. Porque ser uno mismo no es una opción; es el punto de partida para encontrar lo que realmente nos define, tanto dentro como fuera de los predios de la universidad. Con esto en mente, la Inter prepara a sus estudiantes para que sean profesionales capacitados, que ejerzan un liderazgo efectivo en los distintos campos de la actividad humana y que sean adaptables a variados escenarios de actividad, incluso extranjeros.

La Inter ofrece más de 250 programas académicos entre carreras técnicas, grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados. Entre esos, te ofrece Educación, Administración de Empresas en todas sus ramas, Ciencias en muchas de sus especialidades, Justicia Criminal, Enfermería. Además, incluye aquellas que retan lo convencional, como Ingeniería, Aviación, Biotecnología, Ciencias Marinas, Cuidado Cardiorrespiratorio, Redes y Seguridad, Ciencias Policiales, Tecnología Agropecuaria, hasta las más divertidas y dinámicas como Música Popular, Bellas Artes, Comunicaciones, Artes Culinarias, Turismo, Diseño Gráfico Digital, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, entre otras.

Actualmente, la Universidad Interamericana cuenta con más de 90 programas completamente en línea aprobados por el Consejo de Educación Superior. Equipada con las plataformas tecnológicas más avanzadas, la Inter ha logrado que cientos de estudiantes hayan alcanzado sus metas universitarias, al completar sus grados académicos completamente en línea.

Muy cerca de todo, con la mejor localización, la Inter tiene nueve recintos a través de toda la isla. Con profesores comprometidos con los estudiantes, con seguridad las 24 horas, instalaciones y laboratorios de primera, acreditada y reconocida mundialmente, con intercambios estudiantiles y acuerdos internacionales con universidades en el mundo y una infraestructura tecnológica de vanguardia. Escoge a la Inter como tu universidad y sé la ingeniera o el ingeniero que necesitamos; sé quien tiene los códigos o sé quien cuadra la caja; sé tú, aunque nadie se atreva a tomar el primer paso.

La Inter ofrece clases presenciales, programas y cursos 100 % online. Para más información, llama o deja mensaje en WhatsApp en el 787-754-7597 o accede a inter.edu. Síguelos en las redes sociales en Facebook/interocs y en X, Instagram, TikTok y YouTube a través de interpuertorico.