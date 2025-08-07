¿Sientes un llamado a servir, guiar o apoyar?
La Universidad Albizu te ofrece las herramientas para ayudar desde la ciencia, con compasión y compromiso social
Elegir una carrera universitaria sigue siendo una de las decisiones más importantes al transitar hacia la adultez.
Los intereses, habilidades, metas profesionales y oportunidades laborales continúan siendo fundamentales, pero también la pregunta de cómo queremos contribuir a mejorar nuestra sociedad.
Una carrera en el campo de la conducta humana abre múltiples caminos para ayudar a otros, generar conocimiento y adaptar la ciencia a los retos actuales. La Universidad Albizu impulsa esa visión ofreciendo un diverso catálogo académico que forma profesionales comprometidos con el bienestar.
En el Recinto de San Juan y el Centro Universitario de Mayagüez, la Universidad Albizu cuenta con el programa más completo del país en psicología, con especializaciones en psicología forense, organizacional, clínica y consejería psicológica. Además, se ofrecen programas enfocados en el estudio del espectro autista y la patología del habla y lenguaje, para explorar el desarrollo humano desde distintas perspectivas.
Quienes buscan una formación flexible pueden optar por un grado interdisciplinario con énfasis en psicología, ciberpsicología o patología del habla y lenguaje.
Con cada programa, la Universidad Albizu busca formar profesionales con conocimiento sólido, con sensibilidad cultural y el deseo de transformar vidas.
Descubre más sobre su oferta académica y ayudas económicas en universidadalbizu.com.
