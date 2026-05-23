La Asociación Hecho en Puerto Rico presentó oficialmente el nuevo sello Calidad Puerto Rico, una iniciativa creada para destacar a empresas locales que se han ganado la confianza del consumidor a través del tiempo.

El distintivo estará disponible exclusivamente para socios de la asociación cuyos productos o servicios lleven al menos cinco años en el mercado y cumplan con criterios específicos de evaluación y aprobación.

Según explicó Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico, el nuevo sello surge como una evolución natural de la misión de la organización.

“Es una manera de reconocer la importancia de la calidad y de hacer las cosas bien, y de destacar aquellos productos y servicios que se han ganado un espacio en la vida de los puertorriqueños”, expresó.

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El sello coexistirá con el icónico sello de Hecho en Puerto Rico y aplicará tanto a fabricantes como a proveedores de servicios, incluyendo sectores como arquitectura, contabilidad, bienes raíces, publicidad, turismo y profesionales del espacio digital.

El sello estará disponible únicamente para empresas que mantengan su matrícula activa como socias de la institución y que cumplan con los criterios establecidos de evaluación y aprobación.

Para impulsar este lanzamiento, la asociación implementará la campaña educativa “Calidad Puerto Rico es lo nuestro”, orientada a fortalecer la identificación de este distintivo de excelencia tanto a nivel local como en mercados internacionales.

La iniciativa busca continuar promoviendo el consumo local y elevar la percepción de calidad de la oferta puertorriqueña tanto en Puerto Rico como en mercados internacionales.