Con el propósito de mantenerse cerca de sus miembros y maximizar las alianzas de negocios, la asociación realiza de forma continua visitas periódicas a sus socios.

Estos encuentros buscan conocer de primera mano las necesidades de las empresas, orientarlas sobre los beneficios y servicios de su afiliación, y actuar como entes facilitadores para conectar a unos socios con otros.

De forma complementaria, y en una alianza estratégica con el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), se mantiene la producción de la serie de videos titulados “Detrás del Sello”, transmitida a través de la plataforma YouTube y en las redes sociales de la asociación.

Laboratorios Borinquen recibió la visita de representantes de la organización.
Laboratorios Borinquen recibió la visita de representantes de la organización. (Suministrada)

Esta serie audiovisual sirve como testimonio del esfuerzo y resiliencia del empresariado local, y destaca la calidad y creatividad de los productos y servicios hechos en la isla.

“Actualmente estamos grabando la quinta temporada”, dijo Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico, a la vez que destacó que también “contamos con un espacio en WAPA Televisión el primer y tercer lunes de cada mes, al igual que un espacio fijo en la emisora radial La X para que nuestros socios puedan hablar de sus productos y servicios”.