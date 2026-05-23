Estrecha lazos con sus socios
Las visitas periódicas a socios, los espacios en radio y TV, se complementan con la producción de la serie audiovisual “Detrás del Sello” en alianza con el DDEC
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Con el propósito de mantenerse cerca de sus miembros y maximizar las alianzas de negocios, la asociación realiza de forma continua visitas periódicas a sus socios.
Estos encuentros buscan conocer de primera mano las necesidades de las empresas, orientarlas sobre los beneficios y servicios de su afiliación, y actuar como entes facilitadores para conectar a unos socios con otros.
De forma complementaria, y en una alianza estratégica con el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), se mantiene la producción de la serie de videos titulados “Detrás del Sello”, transmitida a través de la plataforma YouTube y en las redes sociales de la asociación.
Esta serie audiovisual sirve como testimonio del esfuerzo y resiliencia del empresariado local, y destaca la calidad y creatividad de los productos y servicios hechos en la isla.
“Actualmente estamos grabando la quinta temporada”, dijo Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico, a la vez que destacó que también “contamos con un espacio en WAPA Televisión el primer y tercer lunes de cada mes, al igual que un espacio fijo en la emisora radial La X para que nuestros socios puedan hablar de sus productos y servicios”.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.